У компанії Microsoft зробили висновки щодо кібернападу на Україну

Центр аналізу загроз компанії Microsoft (MSTIC) заявив про докази зловмисного кібервтручання проти кілька організацій в Україні. У висновках від 15 січня йдеться, що «зловмисне програмне забезпечення вперше з’явилося в системах жертв в Україні 13 січня 2022 року».

Хоча розслідування триває, вказують у компанії, вже зараз можна сказати, що втручання відбулося з метою «привести цільові пристрої у непрацездатність, а не для отримання викупу». Йдеться про виявлення «десятків уражених систем», кажуть в Microsoft.

«І ця кількість може зростати в міру продовження нашого розслідування. Ці системи охоплюють декілька державних, некомерційних та інформаційно-технологічних організацій, які базуються в Україні. Ми не знаємо поточного етапу операційного циклу цього зловмисника або того, скільки інших організацій-жертв може існувати в Україні чи інших географічних місцях. Однак малоймовірно, що ці системи, які постраждали, відображають весь масштаб впливу», – йдеться в повідомленні.

У компанії Microsoft наполегливо рекомендують «всім організаціям негайно провести ретельне розслідування та вдатися до свого захисту».

Про кібератаку на урядові сайти стало відомо вранці 14 січня. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Спецслужба заявила, що розслідує «причетність російських спецслужб» до подій. У РНБО припустили, що до кібератак можуть бути причетні і спецслужби Білорусі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці, оскільки через хакерську атаку реєстри не постраждали.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові вебсайти й інфраструктуру в минулому.

У Європейському союзі заявили, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися». А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ поінформував, що найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі.