У СБУ назвали псевдомінування «поширеним інструментом» в умовах російської агресії

У Службі безпеки України 14 січня прокоментували низку непідтверджених повідомлень про мінування, які фіксувалися протягом останнього часу.

«Останнім часом у публічній площині фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування важливих об’єктів соціальної сфери по всій території України. У результаті ретельних перевірок з боку СБУ, Нацполіції та інших уповноважених на це органів державної влади ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу й панічні настрої в суспільстві», – йдеться в заяві.

Служба вказує на те, що неправдиві повідомлення про мінування є «поширеним інструментом в умовах гібридної агресії, котру Російська Федерація веде проти України». Правоохоронці закликають громадян зберігати спокій, а журналістів – «ретельно перевіряти подібну інформацію».

«Служба безпеки України і, зокрема, Антитерористичний центр при СБУ, разом з Національної поліцією в рамках свого функціоналу щоденно відпрацьовують кожне з таких повідомлень», – додають у відомстві.

Через повідомлення про мінування 12 січня, зокрема, тимчасово закривалися кілька центральних станцій київського метрополітену. Також за добу 13 січня поліція Харкова перевірила 234 об’єкти через повідомлення про «замінування», повідомило обласне управління Нацполіції.

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Такі повідомлення із заявами про «мінування» об’єктів транспортної інфраструктури, торговельних центрів чи інших багатолюдних місць стаються нерідко. Через такі повідомлення доводиться евакуйовувати велику кількість людей і призупиняти роботу об’єктів, які перевіряються.

Санкція статті за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.