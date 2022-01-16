США обіцяють адекватну відповідь, якщо підтвердиться причетність Москви до кібератаки на Україну

США працюватимуть над адекватною відповіддю, якщо підтвердиться причетність Росії до недавньої кібератаки на сайти українських органів влади, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

«Якщо підтвердиться, що Росія вдається до кібератак щодо України, і якщо це продовжиться в наступний період, ми працюватимемо з нашими союзниками над адекватною відповіддю», – сказав Салліван в інтерв’ю телеканалу CBC.

Про кібератаку на урядові сайти стало відомо вранці 14 січня. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Спецслужба заявила, що розслідує «причетність російських спецслужб» до подій. У РНБО припустили, що до кібератак можуть бути причетні і спецслужби Білорусі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше запевнив, що дані українців у безпеці, оскільки через хакерську атаку реєстри не постраждали.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові вебсайти й інфраструктуру в минулому.