ГУР заявляет об утечке аммиака на «Стироле»: чем это опасно?

Украинская военная разведка сообщает об утечке аммиака на химконцерне в оккупированной Горловке. Подробностей мало. Предприятие практически не работает все годы войны, лишь в последнее время оккупационная администрация заявляла о возобновлении работы некоторых цехов. С началом обстрелов завод от аммиака в целях безопасности был полностью освобожден, так заявляла компания Ostchem. Но ГУР сообщает, что подконтрольные России группировки снабдили предприятие этим химикатом.

«14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ЧАО «Стирол» доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в воздух отравляющих веществ», – сообщает Главное управление разведки. По информации ГУР МО, утечка может привести не только к экологической катастрофе.

«Техногенная катастрофа может быть использована как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства», – предположили разведчики.

Источник Радио Донбасс Реалии в городе имел возможность визуально оценить ситуацию возле химзавода. Тучи там не наблюдается, запаха нет. Но из заявления ГУР можно предположить, что речь идет о медленной утечке, а не о выбросе.

Россия и подконтрольные ей группировки на Донбассе это сообщение пока никак не комментируют.

Кстати, в июле 2020 года в СБУ отчитывалась о том, что предотвратили теракт в Луганской области: злоумышленник планировал взорвать цистерны с аммиаком емкость в 3,5 тонны.

Чем опасен аммиак

Аммиак сильно токсичен для человека. Он оставляет ожоги дыхательных путей и влияет на нервную систему. Узнать об утечке можно по запаху нашатырного спирта.

Крупнейшая в истории Украины химическая авария в промышленности произошла именно с этим веществом и на том же "Стироле". В 2013 году выброс аммиака в атмосферу составил 600 кг: лопнул аммиакопровод. На производстве погибли 6 человек, 25 были госпитализированы. Туча рассеялась над городом. Но мелких аварий, возможно, было больше.

Собеседник Радио Донбасс.Реалии Максим имеет опыт работы с вредными веществами, до войны он работал в Горловке на другом предприятии.

На «Стироле» частенько случались какие-то выбросы

«Когда я жил в Донецке и работал в Горловке, на «Стироле» частенько случались какие-то выбросы. Все, кто жил в Донецке, помнят эти разговоры: опять в Горловке что-то произошло, надо окна закрывать, потому что ветром может что-то принести. Возможно, были и утечки аммиака, потому что это не один раз было на слуху», – вспоминает Максим.

По информации «Центра громадського здоров’я» (ЦГЗ), аммиак особо опасен для глаз.

Признаки отравления аммиаком:

Сильный кашель;

Резь в глазах;

Нарушена частота пульса;

Покраснение кожи;

Раздражение слизистых оболочек и кожных покровов;

При отравлении аммиаком, в ЦГЗ рекомендуют:

Вынести пострадавшего на свежий воздух;

Дать подышать увлажненным воздухом (теплыми водяными парами 10-процентного раствора ментола в хлороформе);

Кожу, слизистые и глаза промывать водой или 2-процентным раствором борной кислоты не менее 15 минут;

В глаза закапать по 2-3 капли 30-процентного альбуцида;

Нос намазать оливковым или вазелиновым маслом;

Дать потерпевшему теплого молока с «Боржоми» или пищевой содой;

Если есть спазм голосовых щелей, – надо согреть участок шеи, сделать теплые ванночки, ингаляции;

Пораженную кожу обмыть чистой водой, сделать примочки 5-процентного раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты.

Если вы почувствовали запах аммиака:

Защитить органы дыхания противогазом или марлевой повязкой, полотенцем или шелковой тканью (ее надо сложить в несколько слоев, предварительно смочив 2-процентным раствором лимонной или уксусной кислоты, или водой;

Плотно закрыть окна и двери, желательно завесить оконные и дверные проемы тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса;

Пейте больше молока или чая.

Снова Славянск

За три дня до утечки аммиака в Горловке общественный деятель Дмитрий Снегирев заявил, что у него есть информация о возможных провокациях химического характера возле Славянска, на подконтрольной Украине территории.

«Сейчас возможно проведение диверсионных актов с использованием химического оружия на контролируемой ВСУ территории. В частности, вблизи города Славянск», – рассказал в эфире 4 канала Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы «Права справа».

Кстати, министр обороны РФ Сергей Шойгу уже упоминал о «резервуарах с неустановленными химическими компонентами» в городе Лиман, который расположен неподалеку от Славянска.

В комментарии Радио Донбасс.Реалии Галина Прищепа, спикер главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, отметила: спецслужба изучает озвученную информацию. Но сейчас утверждать стопроцентно, что она правдива, в СБУ не могут. Официальный комментарий пообещали предоставить позднее.

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