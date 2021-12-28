У СБУ кажуть, що цього року запобігли декільком терористичним актам у Донецькій та Луганській областях – і проти військових, і проти цивільного населення. У зв'язку з цим мешканцям рекомендують звертати увагу на підозрілих осіб та не піднімати з землі гаманці, мобільні телефони та навіть дитячі іграшки, бо терористи можуть сховати вибухівку у найнесподіваніших місцях. Галина Прищепа, спікерка головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях, розповіла Радіо Донбас.Реалії, як себе убезпечити.

– У грудні СБУ закликала жителів Донеччини та Луганщини бути пильними в питаннях безпеки і наголосила на підвищеній терористичній загрозі. Чи пов’язане підвищення рівня загрози із накопиченням російських військ поблизу державного кордону, наскільки зросла у містах імовірність терактів?

– Ситуація лишається напруженою, але контрольованою. Останнім часом ми спостерігаємо активізацію військ на українсько-російському кордоні, проведення навчань, зборів. Але: об’єктивно ми не бачимо передумов для повномасштабного наступу.

Утім, ми разом із військовими готові протистояти ворогу і знаємо більше, ніж вони думають. Ми щодня робимо свою справу, щоб ворог слабшав. Упродовж року у Донецькій та Луганській областях наші контррозвідники затримали 15 учасників диверсійно-розвідувальних груп, 11 агентів так званого «МДБ» та спецслужб Росії, – їх притягнули до кримінальної відповідальності. Також наше управління попередило 7 спроб проникнення кадрових співробітників спецслужб Росії на територію України і 5 можливих терористичних актів з використанням саморобних вибухових пристроїв. Ми контролюємо ситуацію та намагаємося робити так, щоби в районі ООС було спокійніше та стабільніше.

– З якою метою представники спецслужб проникали на територію Донецької та Луганської областей?

– Хтось проникав з розвідувальною метою: їх цікавила інформація стосовно нових секретних розробок у оборонній сфері; когось цікавило переміщення техніки та особового складу Збройних сил України та спеціальних підрозділів, які виконують завдання в районі ООС; хтось намагався скоїти терористичний акт, маючи при цьому саморобні вибухові пристрої, або такі пристрої, які були надані їм кураторами з окупованих територій або з території Росії.

–​ На кого були спрямовані можливі теракти: суто на військових, чи й на цивільних жителів?

– Теракти, по-перше, були спрямовані проти військових. Один з них ми попередили у Сєвєродонецьку неподалік від військової частини. Мав статися напад на військового розробника, який займався новітніми секретними програмами з розробки озброєння. Також попередили терористичний акт у Покровську неподалік від електростанції: там планували підірвати опору і залишити без електрики частину населених пунктів, які розташовані на лінії розмежування. Крім того, було попереджено терористичний акт у Сєвєродонецьку на хімічному заводі «Азот», де мали бути підірвані ємності з аміаком. Отже, диверсанти працюють і проти військових, і проти мирного населення.

–​ На що треба звертати увагу людям, зважаючи на терористичну загрозу?

– Треба з обережністю ставитися до певних людей, вдягнених, наприклад, не за сезоном: у плащ чи у товсту куртку серед літа. Тому що диверсант може ховати під одягом вибухові пристрої. Краще триматися від такої людини якнайдалі і звернути на неї увагу правоохоронців. Треба остерігатися людей з великими сумками та валізами в незвичних місцях: наприклад, у кінотеатрі або у місцях масового скупчення народу, зокрема, на святах. Треба стежити за виразом обличчя підозрілих осіб: фахівці кажуть, що смертник, який готується до теракту, зазвичай виглядає надзвичайно зосереджено і дуже спокійно, може повільно рухати губами, ніби читаючи молитву. Треба також звертати увагу на тих людей, які підкреслено непомітні, або на невеличкі групи людей, які зібралися з невизначеною метою і, можливо, агресивно налаштовані. В жодному випадку не треба підбирати забуті речі: сумки, телефони, гаманці і, навіть, дитячі іграшки, тому що диверсанти, терористи зазвичай намагаються приховати вибухівку у найнезвичніших речах.

–​ Що робити, якщо терористи захопили людей у заручники: як себе поводити, аби зберегти життя?

– Якщо терористи захопили вас у заручники, – у жодному випадку не вчиняйте жодних дій, які можуть спровокувати терористів до застосування зброї. Це можуть спровокувати навіть несподівані рухи чи шум.

Не можна голосно говорити або панікувати;

Завжди треба бути готовим до того, що терористи можуть використовувати пов’язки на очі, кляп, наручники та мотузки;

В жодному випадку не треба дивитися в очі терористам і не треба поводитися нахабно , – це може також їх спровокувати та розізлити;

, – це може також їх спровокувати та розізлити; Не намагайтеся чинити опір, не треба виявляти непотрібного героїзму, намагаючись роззброїти терориста чи прорватися до виходу. Треба чекати, поки спецслужби, правоохоронці здійснять заходи щодо звільнення заручників;

Якщо поруч є діти, – треба спробувати знайти для них найбезпечніше місце та прикрити від випадкових куль, триматися завжди поруч із ними;

Треба виконувати усі вимоги терористів і не намагатися їм суперечити, не ризикувати своїм життям та життями інших. Намагайтеся не допустити істерики та паніки;

Якщо потребуєте медичної допомоги, – говоріть спокійно та коротко, не нервуючи терористів і нічого не роблячи, поки вам не дозволять;

Спробуйте запам’ятати, якщо вам дозволяє психічний стан, ознаки терористів: імена, прізвиська, одяг, шрами, татуювання, особливості мови, акценти, теми розмов;

Зберігайте спокій та витримку, будьте на сторожі: зосередьтеся на звуках і рухах. Якщо маєте можливість, то ведіть відлік часу;

Якщо вам надали можливість поговорити з родичами телефоном, – тримайте себе в руках, не плачте і не кричіть, говоріть коротко і по суті. Пам’ятайте, що спецслужби вже почали діяти та роблять усе необхідне для звільнення.

Під час операції зі звільнення заручників необхідно лягти на підлогу обличчям донизу, закрити голову руками та не рухатися. Тримайтеся подалі від вікон та дверей, тому що може початися перестрілка. Не біжіть на зустріч працівникам спецслужб або від них, оскільки вони можуть сприйняти заручника як терориста.

–​ А як треба себе поводити, якщо людина потрапила у перестрілку просто посеред вулиці?

– Потрібно лягти на землю та озирнутися у пошуках укриття: це можуть бути виступи будинків, пам’ятників, бетонні стовпи, бордюри, канави. До укриття треба пересуватися, не встаючи на повний зріст. Автомобіль – не найкраще укриття, оскільки його метал тонкий, а пальне – вибухонебезпечне. Якщо перестрілка застала вас у будинку, – необхідно сховатися у ванній кімнаті та лягти на підлогу, оскільки в інших кімнатах є загроза рикошету кулі. Якщо ви перебуваєте у багатоповерховому будинку, – то краще знайти глухий кут, який буде захищений з усіх боків стінами, де немає прямого виходу на вікно або на двері. Як тільки у вас буде нагода, – треба максимально швидко спуститися у підвал. Перебуваючи в укритті, треба стежити за можливим початком пожежі. Якщо пожежа почалася, а стрілянина ще не закінчилася, – необхідно залишити квартиру і сховатися в під’їзді подалі від вікон.

–​ Яка зараз ситуація з кібербезпекою, інтернет-агітаторами, адже гібридна агресія Росії передбачає ще й віртуальні загрози.

– Інтернет-агітатори постійно займаються пропагандою, частково вони змінюють акценти. Це може бути антивакцинальна тема, скупчення військ на кордоні, перемовини президентів, наприклад, США та Росії. Але кількість активних профайлів залишається сталою. В цілому, за нашими даними, особи, які агітують за так званий «руський мир», закликають до протиправної діяльності, – не стали більш активними. Мета їхня вісім років лишається незмінною, – це розхитування соціально-політичної ситуації в Україні, постійне провокування масових акцій протесту, акцій непокори, повалення влади. Вони продовжують транслювати наративи про долучення територій Донецької та Луганської областей до Росії. Акценти можуть змінюватися, але мета лишається одна – розхитати Україну як ззовні, так і з середини. І СБУ системно займається роботою із виявлення інтернет-агітаторів і притягнення їх до відповідальності.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу