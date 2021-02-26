СБУ кваліфікувала загибель мирного жителя на Луганщині як теракт

Слідчі Служби безпеки України розслідують загибель мирного жителя на Луганщині як теракт. Про це повідомили у СБУ 26 лютого.

«За попередніми даними, терористи здійснили дистанційне встановлення протипіхотних осколкових мін натяжної дії ПОМ-2 на території житлового сектору селища Хутір Вільний Сєвєродонецького району. Від вибуху однієї з них на подвір’ї приватного домоволодіння загинув місцевий житель. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти протипіхотної міни ПОМ-2, які після проведення експертиз будуть долучені до матеріалів відповідного кримінального провадження», – мовиться у повідомленні.

Досудове розслідування почато за частиною 3 статті 258 (терористичний акт, який призвів до загибелі людини) Кримінального кодексу України.

Житель селища Хутір Вільний на Луганщині 1947 року народження загинув 23 лютого. Він підірвався на міні і помер від отриманих ран у лікарні.

У пресцентрі ООС наголосили, що такі дії підтримуваних Росією сил «вкотре свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України та вчергове підтверджують систематичне ігнорування досягнутих домовленостей».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Проте обстріли там не припиняються.

У лютому голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що перемир’я у зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.