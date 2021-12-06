«Півтора місяця ми не знали, що з сином». Інтерв’ю батька 23-річного українця, якого ФСБ оголосила «терористом»

Тимофій Рожанський

ФСБ Росії 2 грудня 2021 року оголосила про затримання «агентів» одразу двох українських силових відомств – СБУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО). Усього затримали трьох людей. Двоє, стверджують у ФСБ, нібито «займалися шпигунством»; третій – 23-річний Олександр Цілик – «готував у Росії теракт». Російська спецслужба також опублікувала «зізнання» затриманих. Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», зв'язався з батьком Олександра Віктором Ціликом.

Він розповів, що востаннє бачив сина 11 чи 12 жовтня, а на зв’язок син вийшов 15 числа, щоб розповісти, що перейшов кордон Росії: 23-річний Цілик займався кавою та їхав до Ростова у справах. Відтоді впродовж майже півтора місяця про нього не було звісток. Віктор Цілик упевнений, що його син не міг бути причетним до підготовки теракту, а «зізнанням» батько не повірив, бо зрозумів, що Олександр читає їх з папірця.

Наводимо розповідь Віктора Цілика:

«Він їхав до Ростова. Він займається професійно кавою. Не тільки самою кавою, а й обладнанням для кави. Він у цьому спец. І його цікавив чай. Він уже там був і звідти привозив чай – китайський. Налагоджував контакти, бо там багато українців, які чайхони там тримають тощо… Він туди їздив, і не було проблем… І ми були спокійні, що нічого не має статися, бо він уже був там не вперше. 15 числа він зателефонував, сказав, що перейшов кордон близько 19-ї години. А я йому набирав після 20:00 – зв’язку не було. Я подумав, що зв’язку немає. Наступного дня – знову зв’язку немає. Я зателефонував до консульства у Ростові. Мені сказали звернутися до поліції. Я електронною поштою скинув їм дані сина. Вони провели розслідування, підтвердили, що він легально перетнув кордон у районі Мілового, і на цьому все. Я після цього телефонував і до посольства України в Москві – додзвонитись не вдалося.

Півтора місяця ми не знали, що з сином. Потім нам СМС написали, що він перебуває в «Лефортово». Я одразу скинув це МЗС України, звернення президенту України написав, що затримали мого сина. До омбудсмена теж звернувся

Півтора місяця ми не знали, що з сином. Потім нам СМС написали, що він перебуває в Москві, в «Лефортово», звинувачується за 281 статтею, здається. Я одразу електронною поштою скинув це МЗС України, звернення президенту України написав, що затримали мого сина. До омбудсмена теж звернувся. Відповіді не було, я поїхав сам на Михайлівську [там розташоване МЗС], зв'язався з МЗС, вони підтвердили, що надійшло звернення від президента, щоб вони передали до консульства в Москві, щоб консул міг його відвідати.

Тобто з 15 числа, протягом півтора місяця, ні дзвінка йому не дали зробити, ні адвоката не запросили, ні консулу не повідомили, що громадянина іншої країни затримали на території РФ. Що відбувалося ці півтора місяця – ніхто не знає. Був у нього консул чи ні – незрозуміло. Фактично він не має там юридичної підтримки, взагалі нічого.

Потім надійшло повідомлення електронкою з консульства, що син був затриманий 18 числа управлінням ФСБ Ростовської області і переведений в ізолятор Ростова. Я так зрозумів, що вже звідти його перевезли до Москви.

Він був настільки аполітичною людиною, що його політика взагалі ні в якому вигляді не цікавила. Для мене це відео як сніг на голову: шок, просто шок. Він спочатку служив у Нацгвардії, потім народилася друга дитина – і він пішов, сказав, що це не для нього. Все-таки двоє дітей, треба більше займатися ними, а це все-таки армія, там і по тривозі, і серед ночі... Старшого сина він на плавання записав, треба комусь водити. І я працюю, і дружина працює, тому він ухвалив для себе таке рішення».