ФСБ Росії заявляє про затримання трьох українських агентів

Федеральна служба безпеки Росії 2 грудня повідомила про затримання трьох людей, яких називає агентами українських спецслужб.

У повідомленні, яке поширюють російські інформагенції, стверджується, що один із затриманих, який нібито був агентом Головного управління розвідки Міністерства оборони України, планував вчинити теракт, підірвавши два саморобні вибухові пристрої загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

Двоє інших людей, батько і син 1974 і 1999 років народження, яких ФСБ вважає агентами СБУ, нібито прибули до Росії для збору інформації та зйомки стратегічно важливих підприємств та обʼєктів транспортної інфраструктури. За повідомленням, за виконання завдання їм пообіцяли винагороду у 10 000 доларів.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України та Службі безпеки України наразі не коментували повідомлень із Росії.