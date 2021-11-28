Нова шпигунська справа у Криму, щоб залякати решту?

Нова шпигунська справа в Криму. Ексдепутата партії «Єдина Росія» та колишнього депутата підконтрольної Кремлю міськради Ялти Юрія Ломенка звинуватили в державній зраді. ФСБ стверджує – Ломенко шпигував у Криму для СБУ, збирав і передавав Україні відомості, що становлять “державну таємницю”. Друзі Ломенка, навпаки, кажуть що він має проросійські погляди. Він допомагав організовувати псевдореферендум на території Сімеїза в 2014-му. Політолог з Криму Євгенія Горюнова вважає, що ця справа – демонстрація тактики ФСБ щодо колишніх українських чиновників. Не потрібен – і на тебе чіпляють ярлик зрадника та шпигуна.

48-річний ялтинець Юрій Ломенко з 2019 року був депутатом від «Єдиної Росії» у підконтрольній Кремлю міськраді Ялти. За два дні до затримання його позбавили депутатського мандату. За версією ФСБ Ломенко, займаючи посаду виконавчого директора по зовнішнім зв’язкам готелю «Ялта-Інтурист» нібито передавав інформацію Службі безпеки України.

«Встановлено, що мешканець міста Ялти в період з 2017 року по 2018 рік, за завданням української спецслужби, здійснював збір та передачу відомостей, що становлять державну таємницю, у тому числі про співробітників органів Федеральної служби безпеки», –заявляє ФСБ.

Крим.Реалії звернулися за коментарями до Служби безпеки України. В СБУ повідомили, що такі питання відносяться до держтаємниці.



«Служба безпеки України не підтверджує та не спростовує факти конфіденційного співробітництва або їх відсутність (незалежно від часу)», – йдеться у відповіді на інформаційний запит.



Зв’язатися з родиною Ломенка та з’ясувати чи є в нього адвокат не вдалося. Дружина Ломенка в соцмережах не відповідає. В мережі facebook група жителів Великої Ялти запустила флешмоб «#ВернитеНамЛоменко». Просять главу Слідкому Росії взяти справу під свій контроль.

Одна з організаторок акції, активістка та подруга Ломенка Аліна Верховська від інтерв’ю відмовилася, але відповіла на наші запитання в соцмережі. Заявила, що друзі вірять в його невинуватість.

Юрій Ломенко був секретарем селищної ради Сімеїзу в той період, коли з автомату прямо біля будівлі ради був розстріляний її мер Кирило Костенко. Кілер втік з місця вбивства. Це події 2013 року. Кримські правоохоронці повідомляли, що мотив злочину може бути пов'язаний із земельними питаннями. Відповідати на запитання журналістів про ситуацію з землею в селищі Ломенко тоді відмовлявся.

Кирило Костенко та Юрій Ломенко були членами Партії Регіонів. І вже у грудні 2013 року Ломенко посів крісло мера Сімеїзу, балотувався саме від цієї партії. Друг Ломенка, депутат підконтрольної Москві міськради Ялти першого скликання Євген Мельніков заявляє, що у 2014 році той був на боці антимайдану. Коментувати затримання Ломенка для Крим.Реалії Мельніков відмовився, але підкреслив, що вже розповів свою позицію виданню «Московский комсомолец».

«Коли 16 березня 2014 року проходив референдум про статус та державну належність Криму, він брав активну участь у його підготовці, зокрема, організовував охорону. Він ніколи не виступав за те, щоб Крим був українським», – розповів Євген Мельніков виданню «Московский комсомолец».



Інформація про це є і на сторінках ялтинської міської газети. В публікації за 13 березня 2014 року наводяться слова Ломенка щодо підготовки у Сімеїзі до псевдореферендуму.

«Сьогодні, нарешті, ми побачили світ наприкінці тунелю, а селище, незважаючи на те, що матеріали з референдуму прийшли до нас лише кілька днів тому, готове до нього повністю. І тепер, коли в бюлетені стоїть нормальне логічне питання про входження до складу РФ, наша відповідь природна – так!», – наводить видання слова Юрія Ломенка.

Арешт Ломенка був неочікуваним для ялтинців, каже ялтинській журналіст з проросійськими поглядами, громадський активіст Сергій Сардико. Згадує, як Ломенко складав із себе депутатські повноваження за два дні до затримання.

«Це були такі великі проводи. Всі висловлювалися, що їм шкода, йому голова міськради, Костянтин Шимановський, передав від Володимира Константинова цінний подарунок. Ломенко був із тієї категорії депутатів, що я називаю «живі». Якщо підійти до сина Константинова, то двох слів із нього не витягнеш. Син Володимира Константинова – депутат ялтинської міськради. Ломенко завжди реагував, відгукувався, був «живою» людиною і таким, сангвініком. Для міста це було несподівано. Мабуть, і для самого Ломенка також: бо стаття унікальна – зрада батьківщині. Ломенко не був ані військовим, ані правоохоронцем, ані хіміком, ані фізиком», – розповідає Сергій Сардико.

Думку власного джерела опублікувало російське видання «Новая газета». Не розкрите джерело редакції вважає, що насправді справа Ломенка може мати інше підґрунтя і може бути пов’язане із земельними питаннями.

Журналіст та активіст Сергій Сардико каже, що громадськість Ялти зацікавлена в тому, щоби суд по справі Ломенка був відкритий. Сам він розглядає декілька версій того, що відбулося. Не виключає, що арешт Ломенка може бути пов’язаний із земельними питаннями.

Що таке Сімеїзська селищна рада? Найдорожча земля

«Що таке Сімеїзська селищна рада? Найдорожча земля. Скільки там було цих земельних скандалів? Там за Януковича, за України було купа кримінальних справ, купа корупційних справ. Ну, так чи інакше, секретар ради – це ключова фігура. Мені як журналісту надходила інформація, що то там земельна ділянка, то там була приватизована не на користь ані держави Україна, ані держави Росія. Інше питання, що у 2014 році Росія не стала це ворушити. Ми розраховували, що зараз підуть гігантські перевірки. Але якщо в Приморському парку Ялти дали добудувати… Безумовно, тут найдорожча земля, безумовно, нам хотілося б дізнатися, як біля вілли «Ксенія», біля вілли «Мрія» «вибудувалися» певні товариші», – каже Сергій Сардико.

Політолог з Криму Євгенія Горюнова вважає, що Ломенка, скоріш за все, хотіли прибрати з бізнеса або земельних справ, а створення для цього шпигунської справи – технологія ФСБ.

«Я б говорила про технології сталінських часів, технології спецслужб, коли вони це використовують для того, щоб не просто прибрати людину, усунути, забрати у неї бізнес чи щось інше, а для того, щоб ще й залякати всіх інших. Бажання залякати кримських чиновників, щоб боялися. Щоб, якщо їм натякатимуть на щось силові структури, щоб вони все це виконували, йшли на контакт і робили все, як їм скажуть, щоб вони не чинили опір. Бо ось, подивіться: товариш був єдинорос, висловлювався постійно на користь Росії, а він же шпигун! Ось, ми його розкрили! Ось так будь-який з вас, навіть, там у косоворотці, кокошнику, із самоваром у руках – а ми можемо з'ясувати, що насправді він шпигун. Ну як всі ці справи робляться, ми знаємо. Практика і тактика, вона ще тридцятих років, коли була “Шахтинська справа”, – каже Євгенія Горюнова.

Ялтинський осередок «Единой России» виключив Ломенка зі своїх лав того ж дня, коли його затримали. Крим.Реалії направили запит із питанням, в чому причина такого рішення, але відповіді досі не отримали.



У 2016 році Юрій Ломенко заснував громадську організацію «Национально-культурная автономия «Украинцы Ялты», а в 2017 році – організацію «Крымская региональная общественная организация национально-культурная автономия «Украинцы Крыма».

За словами друга Ломенка Євгена Мельнікова, той не приховував ці факти: говорив, що в Криму багато етнічних українців, які підтримали входження Криму до Росії. В жовтні 2021 року організації були закриті.

«Вони були «мертвими». Я якось не чув, щоб організація Ломенка провела «круглий стіл», відзначила свято Шевченка, Лесі Українки, щось таке. Можливо, Ломенко десь думав про наступні вибори, пройти в депутати і ці громадські організації йому були потрібні для чогось. Можливо, Ломенко розраховував на допомогу держави, бо громадські організації дуже добре фінансуються. Ну, мабуть, щось не склалося, оскільки в Сімферополі є низка таких громадських організацій зі словами «українці Криму», – вважає ялтинський журналіст Сергій Сардико.

Ломенко мав український біометричний паспорт і подорожував світом з родиною, про це виданню «Московский комсомолец» розповів його друг Євген Мельніков. Паспорт теж міг зіграти свою роль у появі справи проти Ломенка, вважає політолог Євгенія Горюнова.

«Кримських чиновників намагаються в такий спосіб не пускати. Не думаю, що бояться вербування. Просто щоб мінімізувати контакти. Бо поїдуть, побачать, поговорять та інше. А треба ж, щоб Крим був закритим. Чим більше він буде закритий, тим простіше ним управляти, як у Радянському Союзі було», – вважає політолог.

Юрій Ломенко заарештований на два місяці рішенням так званого ялтинського суду. Чи етапований він до Москви, як це часто роблять із заарештованими в Криму ексчиновниками – досі не відомо.