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«Витягли руки, ноги примотали скотчем». Чому Росія переслідує вірян у Криму?

Колаж «свідка Єгови» та російського спецпризначенця ФСБ

Поговорив про Бога й отримав реальний термін – це не страшилка і не фантазія, а реальність для «свідків Єгови» в окупованому Росією українському Криму. Правозахисники зафіксували вже три випадки, коли кримські віряни через свободу совісті потрапили за ґрати.

Починаючи з 2009 року, Росія забороняла деякі друковані видання «свідків Єгови» і визнавала їх «екстремістськими». А в 2017 році за статтею 282.2 Кримінального кодексу Верховний суд Росії визнав «свідків Єгови» «екстремістською організацією». У законі навіть прописано, що таке екстремізм у Росії.

Зокрема, правопорушення вірян підпадають під «пропаганду винятковості за релігійною ознакою». Але за цим твердженням, як кажуть експерти, екстремістами можна вважати фактично всі релігії – у тому числі й православ’я, католицизм чи іслам.

«Це літературний екстремізм. Російська експертиза побачили екстремізм у таких фразах, як «Є лише один істинний Бог», або ж те, що потрібно дружити лише з тими, хто любить Бога, це було написано, в одній із дитячих книжок», – прокоментував проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії засновник проєктів «Біблійний куточок» та «Релігійна ситуація в Росії» Антон Чівчалов.

Антон Чівчалов, засновник проєктів «Біблійний куточок» та «Релігійна ситуація в Росії»
Антон Чівчалов, засновник проєктів «Біблійний куточок» та «Релігійна ситуація в Росії»

«Правозастосовувач це формулювання в законі розуміє абсолютно буквально. Мовляв, якщо в релігійному тексті стверджується, що наші віруючі потрапляють до раю, а всі інші – до пекла, то це без сумніву демонструє перевагу одних людей над іншими. Які ж тут можуть бути сумніви – це екстремістське твердження», – пояснив у інтерв’ю Крим.Реалії голова Європейської асоціації «свідків Єгови» Ярослав Сивульський.

Ярослав Сивульський, голова Європейської асоціації свідків Єгови
Ярослав Сивульський, голова Європейської асоціації свідків Єгови

«Свідки Єгови» – пацифісти, вони не служать в армії, не воюють, не ходять на мітинги і не критикують владу. Правозахисників дивує, чому до таких, здавалося б, зручних громадян застосовується абсолютно вибіркове правосуддя.

«Ця стаття 282.2 КК РФ застосовується не лише до «свідків Єгови». Її застосовують і до кількох мусульманських організацій, таких, як «Таблігі Джамаат». Якщо в 2019 році на «свідків Єгови» доводилося менше половини вироків, то в 2021 році не про «свідків Єгови» ми знаємо всього лише три вироки – проти 76. Таке враження, що іншими правоохоронні органи вже навіть не цікавляться», – розповів у коментарі Крим.Реалії голова аналітичного центру «Сова» Олександр Верховський.

Олександр Верховський, голова аналітичного центру «Сова»
Олександр Верховський, голова аналітичного центру «Сова»

Парадокс ще й тому, що фігуранти кримінальних справ не були авторами раніше забороненої літератури, фактів її розповсюдження теж не зафіксовано.

В жодній зі справ немає реальних потерпілих. Всі звинувачення побудовані просто за фактом сповідування релігії
Антон Чівчалов

«Звинувачення у всіх випадках стандартні – це заборонена релігійна діяльність, участь у богослужіннях, читання Біблії та молитви. До того ж, вже не лише за реальні зустрічі, а й за відеоконференцзв'язок. Російській владі вже не подобається навіть те, що для спілкування на духовні теми віруючі використовують програми на кшталт Zoom чи Skype. В жодній зі справ немає реальних потерпілих ні в Криму, ні в Росії. Всі звинувачення побудовані просто за фактом сповідування релігії», – зазначив у коментарі Крим.Реалії засновник проєктів «Біблійний куточок» та «Релігійна ситуація в Росії» Антон Чівчалов.

Спецслужби Росії проникають на приватну власність «свідків Єгови» в Криму
Спецслужби Росії проникають на приватну власність «свідків Єгови» в Криму

Через ярлик «екстремістів» російські силовики до вірян, як вони розповідають, ставляться як до небезпечних злочинців. І до редакції Крим.Реалії надійшло багато листів із проханням розповісти про утиски та репресії, під якими опинились «свідки Єгови» в окупованому Росією українському Криму.

«Я встиг зробити лише один крок. Вони мені заламали руки, вдарили по ногах і приставили обличчям до стіни. А потім, коли я хотів повернутися, щоб побачити, що відбувається з сином, він мене знову притис до стіни, ще й ноги розсунув, – ось 78-річний Олександр Урсу із Джанкоя згадував дії російських силовиків у своєму помешканні в 2018 році.

Олександр Урсу, «свідок Єгови» з Джанкоя
Олександр Урсу, «свідок Єгови» з Джанкоя

Один із останніх затриманих та обвинувачених в екстремізмі – кримчанин Сергій Люлін. Його затримали 11 серпня в Білгородській області, коли той намагався виїхати до України. Голова Європейської асоціації «свідків Єгови» Ярослав Сивульський каже, що затриманий чоловік пережив нелюдське поводження і катування.

«Коли його затримали в Білгородській області і помістили в спецавтомобіль, то його руки витягнули догори і зафіксували до машини, ноги примотали скотчем. У такому положенні – без води, без їжі – він їхав 16 годин до Криму», – повідомив у інтерв'ю голова Європейської асоціації «свідків Єгови» Ярослав Сивульський.

Сергій Люлін нині перебуває в Сімферопольському СІЗО. Через репресії за останні два роки з Криму та Росії, зауважив Сивульський, емігрували приблизно 10 тисяч «свідків Єгови».

Зал зібрання «свідків Єгови» у Севастополі
Зал зібрання «свідків Єгови» у Севастополі

Російські медіа, синхронно з силовиками, упереджено атакують вірян. Деякі журналісти навіть тут примудряються вбачати «конспірологію» та «український слід».

«Крим 23 роки був у складі незалежної України, і спецслужби також працювали. Всі оці осередки «свідків», які були у нас в Криму, вони були замкнені на київське керівництво. «Свідки» намагаються впливати на Крим «з України», а на «інші російські регіони» – з Естонії. Все в стилі «екстремістських» «свідків» «обвивати» та «заплутувати» з різних сторін», – повідомили в ефірі телеканалу «Россия 24» 18 серпня 2021 року.

«ФСБ і МВС провели спільну масштабну операцію проти неприємної спадщини, залишеної українською владою в Криму», – заявив телеведучий в студії телеканалу «Россия 1» 12 березня 2021 року.

Фахівці зазначають, що «постраждалі від російських репресій подають позови до Європейського суду з прав люди». Там на розгляді – вже десятки скарг. Найближчим часом очікується рішення. Російська ж влада дії силовиків підтримує.

Центральний офіс Європейського суду з прав людини, Страсбург
Центральний офіс Європейського суду з прав людини, Страсбург

«Будь-які неурядові організації, що працюють на території нашої країни, у тому числі й релігійного спрямування, мають поважати і дотримуватися російського законодавства. На жаль, представники цієї структури продовжують відкрито виступати із закликами не виконувати закони РФ. З нашої точки зору, це неприпустимо», – заявила під час брифінгу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Марія Захарова, офіційний представник МЗС Росії
Марія Захарова, офіційний представник МЗС Росії

Яка справжня причина цих релігійних переслідувань – віряни не знають. Не можуть остаточно дати відповідь експерти. Ось одна з теорій.

«У «свідків Єгови» штаб-квартира в Нью-Йорку, і це для російської влади може виглядати підозріло. А в поєднанні ще й з тим, що вони не спілкуються з державою – це виглядає як спляча шпигунська мережа. Це якщо дивитися очима контррозвідника», – припустив у розмові з Крим.Реалії голова аналітичного центру «Сова» Олександр Верховський.

Та якою б не була причина, динаміка репресій вірян, кажуть експерти, тільки зростає. Якщо у 2020 році загалом по Росії «свідки Єгови» отримали 46 обвинувальних актів, то цьогоріч – уже 76. Це позначилось і на цьогорічному рейтингу країн за рівнем політичних та громадянських свобод від Freedom House. Тут Росія посідає 172 місце, між Руандою та Конго.

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    Ігор Токар

    Журналіст телепроєкту «Крим.Реалії», створеного Радіо Свобода, з 2018 року. Також на Радіо Свобода протягом 2019 року був журналістом та телеведучим програми «Ньюзрум». Роботу на національних телеканалах розпочинав як регіональний стрінгер. Співпрацював з такими телеканалами: ICTV, «5-й канал», «Еспресо», «112 Україна», «24». Співзасновник громадської організації та веб-ресурсу «Центр медіарозслідувань «Прозоро». Автор документального фільму «Чміль». Закінчив факультет філології та журналістики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

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