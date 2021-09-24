У Росії ще п’ятеро свідків Єгови засуджені до тривалих тюремних термінів

У російському місті Волгоград п’ятеро членів релігійної організації «Свідки Єгови» отримали від шести до шести з половиною років колонії загального режиму. Їх звинуватили в організації діяльності екстремістської організації (частина 2 статті 282.2 КК), повідомляється на сайті суду.

За даними слідства, фактичні керівники організації «вступили в спільну злочинну змову» з метою продовження «протиправної діяльності». Вони, як сказано в постанові суду, «вербували прихильників» і «здійснювали пропаганду переваги послідовників релігійного вчення Свідків Єгови» перед іншими.

«Скликали збори, організовували релігійні виступи і богослужіння на цих зборах, у перебігу яких збирали кошти під виглядом пожертв», – сказано в рішенні суду.

Трьох чоловіків звинуватили також у фінансуванні екстремістської діяльності. За версією слідства, з червня 2017 року до травня 2019 року ці люди зібрали не менш як 140 тисяч рублів (це близько 55 тисяч гривень). Зібрані пожертви витрачалися на придбання технічного обладнання для відеотрансляцій зустрічей учасників зборів через інтернет, оплату підписки Zoom, оплату витрат житлових і інших приміщень для проведення зустрічей та інші потреби.

У квітні 2017 року Верховний суд Росії визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією і заборонив їхню діяльність на території країни. Після цього тисячі послідовників цієї течії зробили спроби виїхати з країни і отримати притулок за кордоном.

7 лютого 2020 року Росфінмоніторинг включив понад 200 послідовників цієї релігійної течії до списку організацій і фізичних осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.