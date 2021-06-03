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03 червня 2021, Київ 15:34
Новини | Міжнародні

Росія: «свідка Єгови» засудили до 6 років ув’язнення

У 2017 році Верховний суд Росії визнав засновану в 1931 році церкву свідків Єгови екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні

У російському Красноярську до 6 років ув’язнення у колонії загального режиму засудили «свідка Єгови» Андрія Ступнікова. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Його визнали винним в організації діяльності «екстремістської» спілки, якою російська влада вважає «Свідків Єгови».

Ступнікова взяли під варту у залі суду.

Ступнікова затримали 3 роки тому у Красноярську. Понад рік він провів у СІЗО або під домашнім арештом. Сам він не визнає провину, наголошуючи, що його переслідують за релігійні переконання.

Ступніков став 99-м «свідком Єгови», засудженим у Росії після заборони організації. Деякі з них отримали реальні терміни, інші – умовні терміни або великі штрафи.

Окрім того у Курську винесли вироки п’ятьом «свідкам Єгови». Андрій Андрєєв, Андрій Ришков, Армен Багрятян, його дружина Алевтина Багратян були засуджені до реальних термінів – від 2 до 4,5 років позбавлення волі. Олександр Воспітанюк отримав умовний термін. Їх визнали винними в організації або в участі у діяльності екстремістської організації.

Напередодні суд у Красноярської області оштрафував 45-річного бджоляра Дмитра Маслова на 450 тисяч рублів за участь у спілці «Свідки Єгови». Це був перший вирок для учасників організації у Красноярському краї, повідомляє сайт «Свідків Єгови» у Росії.

У той же день, в Амурській області Росії до умовного терміну засудили «свідка Єгови», 78-річного Василя Резниченка.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав засновану в 1931 році церкву свідків Єгови екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні. Це рішення розцінюється правозахисниками і багатьма країнами світу як переслідування людей за їхню віру.

Правозахисний центр «Меморіал» називає кримінальні справи проти послідовників «Свідків Єгови» кампанією переслідування віруючих. Він визнав фігурантів цих справ політв’язнями.

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