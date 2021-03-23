Росія: прокуратура просить до 9 років колонії для «свідків Єгови» зі Смоленська

У суді в російському місті Смоленськ прокуратура запросила від восьми до дев’яти років колонії трьом адептам релігійної організації «Свідки Єгови». 31-річний Євген Дешко, 38-річний Руслан Корольов і 43-річний Валерій Шалєв звинувачуються в організації діяльності забороненої організації.

Повідомляється, що в кримінальній справі був ще один обвинувачений, Віктор Малков, але він помер до початку судових засідань, перебуваючи під арештом. Свідки Єгови стверджують, що смерть Маркова настала через те, що він не зміг отримати належного лікування.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською і заборонив її діяльність у країні. Правозахисники відзначали, що в рішенні суду «не було наведено жодного факту порушення віруючими громадського порядку, прояви агресії або насильства з їхнього боку, а також свідчень, що їхня діяльність загрожувала безпеці Російської Федерації».

У грудні 2018 року президент Росії Володимир Путін на зустрічі з членами президентської Ради з прав людини назвав визнання «Свідків Єгови» екстремістами «нісенітницею», заявивши, що вони теж християни і переслідувати їх нема за що. Попри це, рішення Верховного суду не переглянуте, понад 400 «свідків Єгови» зазнали кримінального переслідування, десятки були засуджені до реальних термінів ув’язнення. Багато з арештованих скаржилися на катування під час допитів.