У Росії «свідка Єгови» засудили до 6,5 років позбавлення волі умовно

У російській республіці Марій Ел «свідка Єгови» Катерину Пегашеву визнали винною у «екстремізмі» та засудили до шести з половиною років позбавлення волі умовно.

Пегашева заперечує обвинувачення у екстремізмі та обіцяє оскаржити вирок.

«Єдині потерпілі у цій кримінальній справі – я, моя мама, моя літня хвора бабуся, прикута до ліжка. Ми понесли значні збитки – майнові, фізичні, емоційні, моральні, а також завдано шкоди нашій репутації», – заявила Пегашева у суді перед винесенням вироку.

Вона наголосила, що є законослухняною громадянкою та не закликала до насильства.

Справу проти Пегашевої порушили у вересні 2019 року. Як заявило обвинувачення, Вона продовжувала проповідувати, незважаючи на заборону «Свідків Єгови» у Росії.

У жовтні 2019 року поліція обшукала її будинок в Йошкар-Олі, вилучивши книги, відеозаписи, електронні пристрої, особисті листи та інші документи. Також був проведений обшук у будинку її матері в селі Пирогово Кіровської області Росії.

Пегашева провела понад чотири місяці у попередньому ув’язненні, а потім ще понад рок під домашнім арештом.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав засновану в 1931 році церкву свідків Єгови екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні. Це рішення розцінюється правозахисниками і багатьма країнами світу як переслідування людей за їхню віру.

Правозахисний центр «Меморіал» називає кримінальні справи проти послідовників «Свідків Єгови» кампанією переслідування віруючих. Він визнав фігурантів цих справ політв’язнями.