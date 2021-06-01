Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
01 червня 2021, Київ 20:53
Новини | Міжнародні

У Росії «свідка Єгови» засудили до 6,5 років позбавлення волі умовно

Справу проти Пегашевої порушили у вересні 2019 року

У російській республіці Марій Ел «свідка Єгови» Катерину Пегашеву визнали винною у «екстремізмі» та засудили до шести з половиною років позбавлення волі умовно.

Пегашева заперечує обвинувачення у екстремізмі та обіцяє оскаржити вирок.

«Єдині потерпілі у цій кримінальній справі – я, моя мама, моя літня хвора бабуся, прикута до ліжка. Ми понесли значні збитки – майнові, фізичні, емоційні, моральні, а також завдано шкоди нашій репутації», – заявила Пегашева у суді перед винесенням вироку.

Вона наголосила, що є законослухняною громадянкою та не закликала до насильства.

Справу проти Пегашевої порушили у вересні 2019 року. Як заявило обвинувачення, Вона продовжувала проповідувати, незважаючи на заборону «Свідків Єгови» у Росії.

У жовтні 2019 року поліція обшукала її будинок в Йошкар-Олі, вилучивши книги, відеозаписи, електронні пристрої, особисті листи та інші документи. Також був проведений обшук у будинку її матері в селі Пирогово Кіровської області Росії.

Пегашева провела понад чотири місяці у попередньому ув’язненні, а потім ще понад рок під домашнім арештом.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав засновану в 1931 році церкву свідків Єгови екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні. Це рішення розцінюється правозахисниками і багатьма країнами світу як переслідування людей за їхню віру.

Правозахисний центр «Меморіал» називає кримінальні справи проти послідовників «Свідків Єгови» кампанією переслідування віруючих. Він визнав фігурантів цих справ політв’язнями.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG