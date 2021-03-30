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30 березня 2021, Київ 14:55
Новини | Політика

Суд в окупованому Криму засудив «свідка Єгови» до 6,5 років колонії

Віктора Сташевського визнали винним в організації діяльності екстремістського співтовариства

В окупованому Криму районний суд Севастополя засудив до шести з половиною років колонії загального режиму «свідка Єгови» Віктора Сташевського. Про це повідомило видання «Медиазона» з посиланням на представників релігійної організації.

Сташевського визнали винним в організації діяльності екстремістського співтовариства. Він не визнає провину.

Звинувачення Віктору Сташевському висунули за те, що разом з одновірцями він молився і обговорював Біблію, йдеться у повідомленні релігійної організації. Там стверджують, що в матеріалах справи є покази засекреченого свідка.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав засновану в 1931 році церкву свідків Єгови екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні. Це рішення розцінюється правозахисниками і багатьма країнами світу як переслідування людей за їхню віру.

Правозахисний центр «Меморіал» називає кримінальні справи проти послідовників «Свідків Єгови» кампанією переслідування віруючих. Він визнав фігурантів цих справ політв’язнями.

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