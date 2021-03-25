У Росії затримані ще четверо «свідків Єгови»

У російському місті Сочі порушена кримінальна справа стосовно чотирьох місцевих жителів віком від 48 до 56 років. Їх звинувачують у залученні чоловіка в громаду церкви свідків Єгови, визнаної російською владою екстремістською організацією, повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Слідчий має намір клопотати про арешт затриманих. Кримінальною справою займаються поліція і місцеве управління ФСБ. У лютому житель Краснодарського краю Олександр Івшин був засуджений до 7,5 року колонії за участь у житті громади. Ще двоє його єдиновірців були засуджені до реальних термінів – за «підпільні богослужіння» і «проповіді з використанням Zoom».

У 2017 році Верховний суд Росії визнав засновану в 1931 році церкву свідків Єгови екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні. Це рішення розцінюється правозахисниками і багатьма країнами світу як переслідування людей за їхню віру.

У грудні 2018 року російський лідер Володимир Путін на зустрічі з членами президентської Ради з прав людини назвав визнання єговістів екстремістами «нісенітницею», заявивши, що вони «теж християни» і переслідувати їх нема за що. Зараз сотні адептів церкви в Росії затримані, заарештовані або відправлені до колонії. Багато з них заявляли про тортури.

Правозахисний центр «Меморіал» називає кримінальні справи проти послідовників «Свідків Єгови» кампанією переслідування віруючих. Він визнав фігурантів цих справ політв’язнями.