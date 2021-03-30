Росія відкрила справу про екстремізм проти чотирьох Свідків Єгови у Сибіру

Російська влада порушила кримінальну справу проти чотирьох Свідків Єгови у Сибіру.

Слідчий комітет у Томській області звинуватив чотирьох віруючих в участі у екстремістській групі, заявили 29 березня у ОВД-Info та представники Свідків Єгови у Росії.

Четверо віруючих були ідентифіковані як Сергій Білоусов, Андрій Колесніченко, Олексій Єршов та Андрій Ледяйкін.

Справа була порушена в закритому місті Сіверську, де розташовані ядерні та хімічні підприємства Росії.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав засновану в 1931 році церкву свідків Єгови екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні. Це рішення розцінюється правозахисниками і багатьма країнами світу як переслідування людей за їхню віру.

Правозахисний центр «Меморіал» називає кримінальні справи проти послідовників «Свідків Єгови» кампанією переслідування віруючих. Він визнав фігурантів цих справ політв’язнями.