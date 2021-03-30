Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
30 березня 2021, Київ 08:54
Новини | Міжнародні

Росія відкрила справу про екстремізм проти чотирьох Свідків Єгови у Сибіру

Справа була порушена в закритому місті Сіверську, де розташовані ядерні та хімічні підприємства Росії

Російська влада порушила кримінальну справу проти чотирьох Свідків Єгови у Сибіру.

Слідчий комітет у Томській області звинуватив чотирьох віруючих в участі у екстремістській групі, заявили 29 березня у ОВД-Info та представники Свідків Єгови у Росії.

Четверо віруючих були ідентифіковані як Сергій Білоусов, Андрій Колесніченко, Олексій Єршов та Андрій Ледяйкін.

Справа була порушена в закритому місті Сіверську, де розташовані ядерні та хімічні підприємства Росії.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав засновану в 1931 році церкву свідків Єгови екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні. Це рішення розцінюється правозахисниками і багатьма країнами світу як переслідування людей за їхню віру.

Правозахисний центр «Меморіал» називає кримінальні справи проти послідовників «Свідків Єгови» кампанією переслідування віруючих. Він визнав фігурантів цих справ політв’язнями.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG