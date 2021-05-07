У Росії звільнили «свідка Єгови» з колонії й одразу затримали для видворення в Україну

У Росії звільнили з колонії в Ульянівській області «свідка Єгови» Костянтина Баженова. Після цього його затримали для видвооорення в Україну, повідомили «Свідки Єгови в Росії».

Баженова затримали разом зі ще п’ятьома «свідками Єгови» в Саратові влітку 2018 року. Суд 20 вересня 2019 року засудив його до трьох років і шести місяців позбавлення волі за звинуваченням в організації діяльності екстремістської організації (частина 1 статті 282.2 Кримінального кодексу Росії). За час кримінального переслідування він провів близько 15 місяців в СІЗО, чотири місяці під забороною певних дій і 15 місяців в колонії. Його термін ув’язнення закінчувався 5 липня 2021 року.

Димитровградський міський суд 22 квітня 2021 року задовольнив клопотання адвоката про умовно-дострокове звільнення 45-річного Баженова, але його відправили в центр тимчасового утримання іноземних громадян, де він чекатиме депортації.

Костянтин Баженов – другий послідовник «Свідків Єгови» із Саратова, якого позбавили громадянства через вирок у його справі. Першим став Фелікс Махаммад. У січні 2021 року його депортували в Узбекистан. Він був в числі тих, кого засудили разом з Баженовим.