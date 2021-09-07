У Росії ще одному «свідку Єгови» присудили 3 роки колонії

У російському місті Кострома суд присудив 3 роки колонії суворого режиму 39-річному адепту релігійної організації «Свідки Єгови» Дмитру Теребілову, повідомляє «ОВД-Инфо» з посиланням на пресслужбу Європейської асоціації Свідків Єгови.

Теребілова визнали винним за статтею про участь у діяльності екстремістської організації. За версією слідства, він поширював заборонену літературу і брав участь у зборах. Протягом двох років він перебував під підпискою про невиїзд.

Теребілов уже був у колонії. У якій справі це було, не уточнюється. Він був звільнений умовно-достроково.

Кримінальну справу проти Теребілова порушили в червні 2019 року. Незадовго до цього у нього провели обшук. У 2018 році у нього також проводили обшук у будинку, виламавши вхідні двері.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською і заборонив її діяльність. Відтоді понад 100 вірян зазнали кримінального переслідування. Правозахисний центр «Меморіал» зазначив, що в рішенні Верховного суду немає доказів того, що діяльність цього об’єднання загрожує безпеці російської держави.