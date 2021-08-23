У Росії визнали небажаними 4 релігійні організації, серед них – зареєстровані в Україні

Генеральна прокуратура Росії визнала небажаною діяльність чотирьох зарубіжних релігійних організацій на території країни. Серед цих організацій, як повідомляє російська служба Радіо Свобода, опинилися:

Духовний навчальний заклад Міжнародний біблійний коледж «Нове покоління» та Духовне управління євангельських християн Української християнської церкви «Нове покоління» (Україна);

Міжнародний християнський рух «Нове покоління» та Євангельська християнська церква «Нове покоління» (Латвія).

За повідомленнями, приводом для визнання організацій небажаними стало те, що вони, на думку прокуратури, загрожують основам конституційного ладу і безпеки Росії. Небажані організації мають припинити свою діяльність в країні, інакше їхнім членам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

«Нове покоління» – міжнародний апостольський рух протестантських церков, що налічує понад 400 церков у пострадянських країнах, Європі та США.

Вперше церква була зареєстрована в Україні в місті Марганець Дніпропетровської області в 1990-і роки. 31 жовтня 2006 року в Україні було зареєстровано Духовне управління євангельських християн Української християнської церкви «Нове покоління». Його очолив Андрій Тищенко. Під його опікою перебуває близько 400 помісних церков, 110 з них – на території Росії.

Нещодавно Держдума Росії посилила кримінальну відповідальність за участь і керівництво небажаною неурядовою організацією – можливий штраф або позбавлення волі від одного до чотирьох років. Також можливе покарання у вигляді обов’язкових або примусових робіт.