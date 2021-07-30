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У Росії трьох «свідків Єгови» засудили до тюремного ув’язнення

Засуджені свою провину не визнали

У російському Росітові-на-Дону трьох «свідків Єгови» засуджено до тюремних термінів від шести до шести з половиною років. Їх визнали винними в організації діяльності екстремістської організації.

Вілена і Арсена Аванесова та Олександра Паркова затримали навесні 2019 року за підозрою у веденні релігійної діяльності забороненої в Росії організації.

Засуджені свою провину не визнали. Вони сказали, що вивчали біблію і зустрічалися для богослужінь.

За словами «свідків Єгови», вони ніколи не застосовували насильства щодо інших людей і не вважають свою діяльність екстремістською.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав засновану в 1931 році церкву свідків Єгови екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні. Це рішення розцінюється правозахисниками і багатьма країнами світу як переслідування людей за їхню віру.

Правозахисний центр «Меморіал» називає кримінальні справи проти послідовників «Свідків Єгови» кампанією переслідування віруючих. Він визнав фігурантів цих справ політв’язнями.

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