У Росії триває переслідування «Свідків Єгови»

Суд міста Кірова в Росії оштрафував трьох адептів «Свідків Єгови» за звинуваченням в організації та фінансуванні релігійної групи, яку Росія назвала екстремістською і заборонила в 2017 році.

Ленінський районний суд 19 липня зобов’язав Андрія Щепіна, Олександра Шамова та Євгена Удінцева сплатити штрафи від 200 000 до 500 000 рублів (від майже 80 до майже 200 тисяч гривень).

Попри те, що обвинувачені не визнали себе винними, їхні родичі та прихильники зустріли оголошення вироку оплесками, оскільки в багатьох випадках у Росії члени цієї релігійної групи отримували тривалі тюремні терміни.

США засудили репресії проти «Свідків Єгови» та інших мирних релігійних меншин у Росії. Десятиліттями до «Свідків Єгови» з підозрою ставляться в Росії, де за домінування православної церкви виступає президент Володимир Путін.

«Свідки Єгови» відомі своїм методом проповідування від дверей до дверей, пильним вивченням релігійної літератури з власним тлумаченням, відмовою від військової служби та відмовою від святкування офіційних свят чи днів народження.

Московський правозахисний центр «Меморіал» визнав політичними в’язнями десятки «свідків Єгови», яких звинуватили чи засудили за «екстремізм».