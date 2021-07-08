Британія у доповіді про права людини звернула увагу на порушення в окупованому Криму

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії 8 липня опублікували доповідь «Про права людини і демократії – 2020», у якій перераховуються порушення прав людини в окупованому Росією Криму.

Зокрема, у доповіді повідомляється, що на території Кримського півострова і сусідній Росії тривають переслідування релігійних та національних меншин, а також дисидентів.

«Триваючі переслідування релігійних меншин, в тому числі затримання Свідків Єгови, які були названі «екстремістськими» і тому заборонені. У Криму де-факто російська влада продовжили переслідувати групи меншин і дисидентів, використовуючи довільні арешти, тортури і залякування для обмеження основних свобод. Щонайменше 109 політичних в’язнів залишилися під вартою в Росії і Криму, в тому числі 72 кримських татарина, чимало з них утримувалися у нелюдських умовах, піддавалися тортурам і жорстокому поводженню або їм було відмовлено в медичній допомозі», – мовиться у доповіді.

Крім того, за інформацією, вказаною в доповіді, Росія продовжує ігнорувати заклики надати міжнародним моніторинговим організаціям доступ до Криму.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше обговорив з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчінович-Бурич підготовку спеціальної доповіді щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму.

Маріє Пейчіновіч-Бурич під час свого виступу на відкритті Четвертої Конференції з питань реформ в Україні 7 липня в Вільнюсі заявила, що в організації стурбовані ситуацією, яка склалася з правами людини в Криму.