Рада Європи занепокоєна ситуацією з правами людини в Криму – генеральна секретарка

У Раді Європи стурбовані ситуацією, яка склалася з правами людини в окупованому Росією Криму, заявила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич під час свого виступу на відкритті Четвертої Конференції з питань реформ в Україні 7 липня в Вільнюсі.

«Ми стали першою міжнародною організацією, яка засудила незаконну анексію Криму і Севастополя. Наш Комітет міністрів чітко заявляв, що кризу потрібно вирішувати мирно на засадах територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, підкріпленої суворим дотриманням міжнародного права... Ми стурбовані ситуацією з правами людини, яка склалася нині на кримському півострові», – підкреслила вона.

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Пейчіновіч-Бурич додала, що в травні Комітет міністрів ухвалив рішення, запропонувавши їй звернутися до всіх сторін із тим, щоб допустити до анексованого Криму органи Ради Європи та організувати випуск регулярних звітів про ситуацію з правами людини на півострові.

«Органи з питань прав людини, в тому числі нашого Комісара з прав людини, також просять регулярно надавати оцінки на основі цього доступу. Це правильно і добре, і я вже зробила перші кроки на виконання цього рішення. Слід чітко розуміти, що ця критична ситуація не залишиться без уваги», – підкреслила генсекретарка Ради Європи.

Українська делегація порушувала на весняній зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович питання, що стосуються стану прав людини в Криму, реальних випадків зникнення і незаконних арештів на півострові, питання захисту прав кримських татар, а також скасування рішення Росії про визнання Меджлісу кримськотатарського народу «терористичною організацією».

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Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер раніше заявила, що Росія не виконує рекомендації ООН з прав людини в Криму.

Верховна Рада України 16 лютого звернулася до міжнародних інституцій із закликом засудити російську анексію Криму і порушення прав людини на півострові. У річницю опору Криму російської окупації низка західних країн зробила заяви із закликом до Росії. Після цього в Кремлі заявили, що «анексії не було», а спікер МЗС Росії Марія Захарова закликала перестати «розповідати нісенітниці» про Крим.