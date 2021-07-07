МЗС направило ноту протесту Нікарагуа через нову угоду про співробітництво з окупованим Кримом

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту уряду Нікарагуа через угоду з окупаційною владою Криму в торгово-економічній сфері. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила перший заступник голови МЗС України Еміне Джеппар.

«Нам відомо про організований урядом Нікарагуа візит представників окупаційної влади Автономної Республіки Крим у Нікарагуа 28 червня – 4 липня цього року. У рамках цього візиту відбулося підписання членами Національної системи виробництва і торгівлі Республіки Нікарагуа і так званою «Радою міністрів Республіки Крим» угоди про торгово-економічне співробітництво. У зв’язку з підписанням вищезгаданої угоди, МЗС України направило ноту протесту уряду Нікарагуа і вчергове закликало скасувати всі неправомірні рішення щодо Автономної Республіки Крим, як невіддільної частини території України», – повідомила Джеппар.

За її словами, після призначення у серпні минулого року Олега Белавенцева почесним консулом Нікарагуа в Криму «дипломатичні заклики України до уряду Нікарагуа залишилися непочутими».

«Ми налаштовані рішуче захищати наш суверенітет і територіальну цілісність. Зокрема, опрацьовуємо питання про запровадження персональних санкцій до осіб, причетних до порушення законодавства України», – додала Джеппар.

Влада окупованого Росією Криму повідомляла про те, що «кримська делегація відвідала Нікарагуа з діловим візитом». Згідно з оприлюдненою інформацією, підписана угода «відкриває можливість для взаємовигідних постачань продукції, розвитку туризму. Йдеться про постачання рому, м’яса, кави, фруктів, сигар, какао, цукру, риби, молюсків і ракоподібних, пшениці, металургійної продукції».

10 листопада 2020 року провладні кримські ЗМІ повідомляли, що Олег Белавенцев отримав «патент консула Нікарагуа в Криму». Тоді постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявляв, що призначення Белавенцева невизнаним Україною почесним консулом Республіки Нікарагуа в Криму і відкриття консульства цієї країни в Сімферополі не має ніяких правових наслідків.

Посольство США в Україні називало відкриття почесного консульства Нікарагуа в Сімферополі черговою спробою Росії «виправдати своє порушення міжнародного права».

1 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про запровадження санкцій проти Нікарагуа. 2 лютого депутати українського парламенту підтримали застосування санкцій.

Нікарагуа – серед країн, які регулярно не голосують за резолюції ООН, ініційовані Україною, про визнання Росії країною-окупантом через анексію Криму.