Зеленський вніс до Ради постанову про запровадження санкцій проти Нікарагуа

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про запровадження санкцій проти Нікарагуа.

Вони пов’язані з відкриттям почесного консульства цієї країни в Сімферополі в окупованому Росією Криму.

Згідно з даними, опублікованими на сайті Верховної Ради, Зеленський просить депутатів затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до республіки Нікарагуа».

Почесне консульство Нікарагуа в окупованому Криму відкрили у листопаді минулого року.

У серпні Київ направляв ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе запровадження проти неї санкцій.

Нікарагуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюції Генеральної асамблеї ООН, які ініціює Україна, щодо визнанням Росії країною-окупантом через анексію Криму.