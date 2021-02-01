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01 лютого 2021, Київ 20:36
Новини | Політика

Зеленський вніс до Ради постанову про запровадження санкцій проти Нікарагуа

Президент вніс постанову на розгляд Ради

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про запровадження санкцій проти Нікарагуа.

Вони пов’язані з відкриттям почесного консульства цієї країни в Сімферополі в окупованому Росією Криму.

Згідно з даними, опублікованими на сайті Верховної Ради, Зеленський просить депутатів затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до республіки Нікарагуа».

Почесне консульство Нікарагуа в окупованому Криму відкрили у листопаді минулого року.

У серпні Київ направляв ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе запровадження проти неї санкцій.

Нікарагуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюції Генеральної асамблеї ООН, які ініціює Україна, щодо визнанням Росії країною-окупантом через анексію Криму.

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