Верховна Рада підтримала запровадження санкцій проти Нікарагуа за консульство в Криму

Верховна Рада проголосувала за запровадження санкцій проти Нікарагуа 2 лютого.

Своїм голосуванням народні депутати підтримали постанову Ради національної безпеки і оборони «про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа». «За» висловилися 322 парламентарів, проти – 19. П’ятеро людей утрималися, 37 не голосували.

Постанову підтримали переважно фракції «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос», депутатські групи «Довіра» та «За майбутнє». Проти висловилися представники «Опозиційної платформи – За життя».

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Напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про запровадження санкцій проти Нікарагуа.

«Почесне консульство» Нікарагуа в окупованому Росією Криму відкрили в листопаді минулого року.

У серпні Київ направляв ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе запровадження проти неї санкцій.

Нікарагуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюції Генеральної асамблеї ООН, які ініціює Україна, щодо визнання Росії країною-окупантом через анексію Криму.