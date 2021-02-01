Італійське видавництво висловило жаль через хибну інформацію про Крим і Донбас у підручнику – посольство

Видавництво в Італії, в чиєму шкільному підручнику з географії для учнів середньої школи в розділі, присвяченому Україні, вказали «неправдиву і неповну інформацію», висловило жаль у зв’язку з цим інцидентом, повідомила пресслужба посольства України в Італії.

Так, у книжці вказувалося, що в анексованому Криму «відбувся референдум про приєднання до Росії», що Донецьк і Луганськ «стали автономними» через «етнічний спір українців і російської меншини» без згадок про агресію Росії, і що в Україні – дві офіційні мови – не тільки українська, але і російська.

Посольство України в Італії офіційно звернулося до видавництва, Міністерства освіти країни і до автора підручника з вимогою виправити текст і пропозицією співпрацювати, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

«У результаті недавнього звернення посольства керівництво видавництва Pearson у своїй відповіді висловило жаль із приводу ситуації, яка виникла, і відзначило готовність спільно обговорювати зміст підручників у тематиці, що стосується України. Ми вітаємо такий конструктивний підхід, який дозволить надавати авторам посібників інформаційну допомогу для висвітлення української тематики», – повідомила пресслужба українського посольства у фейсбуці.

У відомстві наголосили, що збираються застосовувати у відносинах із видавництвами, які несуть відповідальність за підручники спільно з автором й академічною спільнотою, підхід «нічого про Україну без України».

«Тому закликаємо всіх небайдужих українців брати участь у цій роботі і повідомляти посольству, видавництвам і власним школам про факти фальсифікації української історії в шкільних підручниках, які рекомендує та чи інша школа», – резюмували в посольстві, пояснюючи, що згідно із законодавством Італії, школи цієї країни і вчителі самі визначають список підручників для різних класів у співпраці з батьківськими організаціями.

Про те, чи будуть внесені виправлення у вже видані підручники – у посольстві не повідомили.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки Естонії відкликало з обігу підручник з англійської мови, в якому Крим вказаний як частина території Росії. Видавництво має виправити карту, розміщену в підручниках два роки тому.