У Києві презентували посібник з історії Криму та кримськотатарського народу

У Києві 18 листопада відбулася презентація посібника «Історія Криму і кримськотатарського народу», а також онлайн-платформи з курсом лекцій та відеоуроків з історії, культури та мистецтва кримських татар. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами глави громадського об’єднання «Кримська сім’я» Аніфе Куртсеїтової, посібник з історії Криму надруковано двома мовами – українською та кримськотатарською.

«За цей тиждень ми встигли передати ці посібники у різні регіони України і за кордон. За підтримки Українського культурного фонду вийшло 1000 примірників – 500 українською та 500 кримськотатарською мовою», – розповіла вона.

Авторами посібника виступають історики: Гульнара Бекірова, Сергій Громенко, Андрій Іванець, Юлія Тищенко, Бекір Аблаєв.

«Написано, що це підручник для дітей, але рамки читачів його набагато ширше. Я не втомлюся повторювати, що для тих народів, які століттями перебували в умовах російської, а потім радянської імперії, дуже важливо дізнаватися свою історію і бачити її очима власних істориків», – наголосив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Представник президента України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Антон Кориневич вважає, після публікації цієї книжки потрібно зробити наступний крок – щоб її вивчали у освітніх закладах.

Рінаше громадська організація «Кримська сім’я» презентувала освітню онлайн-платформу, цикл відеолекцій і серію дистанційних уроків про історію Криму, кримських татар, культуру і мистецтво. Серед авторів освітнього курсу – режисер Ахтем Сеітаблаєв, художник-кераміст Рустем Скибин, телеведуча і співачка Ельзара Баталова, а також кримські історики Гульнара Бекирова і Андрій Іванець.