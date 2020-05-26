Le Monde виправила карту з «російським» Кримом

Французька газета Le Monde виправила інтерактивну карту з позначеним як територія Росії Кримом у матеріалі про поширення коронавірусної інфекції в світі від 5 травня.

Тепер, якщо навести курсор на карту України – півострів позначається як українська територія.

Раніше про те, що на карті Крим позначений «російським», повідомив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, який направив запит у французьку газету. Відповіді не було, проте карту замінили.

Схожі інциденти, коли видання публікують карту, де Крим позначений як частина Росії, стаються регулярно. Українські дипломати звертаються до видань із вимогою виправити помилку.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.