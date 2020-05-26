Французька Le Monde опублікувала карту, позначивши Крим частиною Росії

Французька газета Le Monde опублікувала карту поширення коронавірусу в світі. При цьому Крим на цій карті позначений як російська територія.

Якщо навести курсор на Крим, активується карта Росії, при наведенні курсора на карту України – півострів не потрапляє в її територію, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Видання поки що публічно не коментувало ситуацію.

Міністерство закордонних справ України і посольство України у Франції також наразі не коментували появу у виданні карти з «російським» Кримом.

Схожі інциденти, коли видання публікують карту, де Крим позначений як частина Росії, стаються регулярно. Українські дипломати звертаються до видань із вимогою виправити помилку.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.