Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що, якби він був президентом у 2014 році, коли Росія окупувала Крим, він би не допустив появи на півострові «зелених чоловічків», якими пізніше виявилися російські військові. Про це він сказав в інтерв’ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO. Текст інтерв’ю опублікований 1 лютого на сайті Офісу президента.

Це висловлювання прозвучало в розрізі міжнародного обговорення питання деокупацію півострова.

«Коли я приїхав на першу зустріч Нормандського формату, я не розумів, чому ми не говоримо про Крим. Всі партнери сказали, що Крим не є аджендою. І це була домовленість ще з колишнім президентом (Петром Порошенком, – ред.) Тоді я запитав партнерів і Росію: «Назвіть той майданчик, де є адженда говорити про Крим. Чи ви хочете сказати, що ми повинні поставити хрест на Криму й не згадувати, що це наша територія? Я, як новий президент, цього не можу собі дозволити. Не хочу. І я це ніколи не прийму». І, вибачте, якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такий повинен бути, я так вважаю», – цитує Зеленського Офіс президента.

Минулого тижня на сайті Офісу президента опублікували заяву Зеленського, у якій він стверджував, що ніхто «не думав про повернення Криму» з 2014 року і до його приходу до влади.

Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джеппар раніше повідомила, що Міністерство закордонних справ України спільно з постійним представництвом президента України в АРК направили на розгляд Ради національної безпеки і оборони стратегію деокупації анексованого Росією Криму. За її словами, РНБО може схвалити документ до 26 лютого.

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