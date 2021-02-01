Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що, якби він був президентом у 2014 році, коли Росія окупувала Крим, він би не допустив появи на півострові «зелених чоловічків», якими пізніше виявилися російські військові. Про це він сказав в інтерв’ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO. Текст інтерв’ю опублікований 1 лютого на сайті Офісу президента.
Це висловлювання прозвучало в розрізі міжнародного обговорення питання деокупацію півострова.
«Коли я приїхав на першу зустріч Нормандського формату, я не розумів, чому ми не говоримо про Крим. Всі партнери сказали, що Крим не є аджендою. І це була домовленість ще з колишнім президентом (Петром Порошенком, – ред.) Тоді я запитав партнерів і Росію: «Назвіть той майданчик, де є адженда говорити про Крим. Чи ви хочете сказати, що ми повинні поставити хрест на Криму й не згадувати, що це наша територія? Я, як новий президент, цього не можу собі дозволити. Не хочу. І я це ніколи не прийму». І, вибачте, якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такий повинен бути, я так вважаю», – цитує Зеленського Офіс президента.
Минулого тижня на сайті Офісу президента опублікували заяву Зеленського, у якій він стверджував, що ніхто «не думав про повернення Криму» з 2014 року і до його приходу до влади.
Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джеппар раніше повідомила, що Міністерство закордонних справ України спільно з постійним представництвом президента України в АРК направили на розгляд Ради національної безпеки і оборони стратегію деокупації анексованого Росією Криму. За її словами, РНБО може схвалити документ до 26 лютого.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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