«Тимчасова окупація закінчиться»: у Зеленського згадали Крим і Донбас в День Соборності України

Представник президента України в АРК Антон Кориневич 22 січня в День Соборності України наголосив на особливій важливості соборності українських громадян, які проживають зараз в окупованому Криму й на окупованих територіях Донбасу.

«Якщо більше ста років тому важливим було єднання українців з Наддніпрянщини і Західної України, то сьогодні особливе значення має соборність усіх громадян України, які проживають на території України, зокрема, на тимчасово окупованих територіях – в Криму і на Донбасі. Сьогодні ми живемо в своїй державі, проте значна частина наших громадян проживають в умовах окупації. Саме тому значення Акту Злуки та Дня Соборності сьогодні є важливим символом того, що всі ми разом і тимчасова окупація обов’язково закінчиться, а наш державний прапор буде піднято на всіх частинах території України», – написав Кориневич в привітанні на своїй сторінці в фейсбуці.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова також висловила упевненість у швидкому «повернення в українську сім’ю» Криму й окупованих територій Донбасу.

«Сьогодні ми, українці, єдині в своїх прагненнях – відновлення територіальної цілісності України, повернення наших незаконно утримуваних громадян і відновлення миру на Сході. Впевнена, що дуже скоро мій рідний Крим, тимчасово окуповані території Донбасу повернуться в українську сім’ю, і це стане ще однією світлою сторінкою в історії нашої держави, яким став акт злуки ЗУНР і УНР 102 роки тому. З днем Соборності України!» – йдеться в повідомленні на її офіційній сторінці в фейсбуці.

Президент Володимир Зеленський у своєму вітанні висловив упевненість у тому, що в майбутньому українці зможуть «все подолати і разом стануть творцями нового акта злуки».

22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки. Це одна з найвизначніших подій доби Української революції 1917–1921 років. Ухвалення цього документа означало об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

День Соборності України – державне свято, його офіційно відзначають з 1999 року.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року це свято не відзначають на півострові, проте біля пам’ятника Тарасові Шевченку в Сімферополі регулярно з’являються квіти, прикрашені українською символікою.