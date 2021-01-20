РНБО може ухвалити стратегію деокупації Криму до 26 лютого – Джеппар

Міністерство закордонних справ України спільно з постійним представництвом президента України в АРК направили на розгляд Ради національної безпеки і оборони стратегію деокупації анексованого Росією Криму. Як повідомила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джеппар під час комітетських слухань у Верховній Раді, до 26 лютого РНБО можуть прийняти схвалити цей документ.
«Коли ми тільки починали розробляти архітектуру і бачення «Кримської платформи», ми разом з Постійним представництвом президента в АРК ініціювали розробку своїх частин стратегії деокупації і, синхронізуючи з урядом і профільним міністерством тимчасово окупованих територій, відправили їх на розгляд РНБО. Ми очікуємо, що у символічну дату 26 лютого у нас буде тематичне засідання РНБО і ухвалення подібної стратегії. Я знаю точно, що робота над цим ведеться», – наголосила вона.
Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи має намір ініціювати створення «Кримської платформи».
За словами заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, саміт української «Кримської платформи» має відбутися 23 серпня 2021 року.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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