Нікараґуа відкриває почесне консульство в анексованому Криму

У анексованому Росією Криму 10 листопада відкриється перше іноземне представництво – почесне консульство Нікараґуа. Про це повідомляє агентство ТАСС.
Зазначається, що посол Нікараґуа у Росії Альба Торрес вже прибула на окупований півострів.
Раніше стало відомо, що посаду почесного консула отримав учасник російської анексії Криму Олег Бєлавенцев.
В Україні його заочно засуджено до 13 років в’язниці за участь в анексії півострову.
У серпні Київ направляв ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе введення проти неї санкцій.
Нікараґуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюцію ООН, які ініціює Україна, щодо визнанням Росії країною-окупантом через анексію Криму.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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