Нікараґуа відкриває почесне консульство в анексованому Криму

У анексованому Росією Криму 10 листопада відкриється перше іноземне представництво – почесне консульство Нікараґуа. Про це повідомляє агентство ТАСС.

Зазначається, що посол Нікараґуа у Росії Альба Торрес вже прибула на окупований півострів.

Раніше стало відомо, що посаду почесного консула отримав учасник російської анексії Криму Олег Бєлавенцев.

В Україні його заочно засуджено до 13 років в’язниці за участь в анексії півострову.

У серпні Київ направляв ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе введення проти неї санкцій.

Нікараґуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюцію ООН, які ініціює Україна, щодо визнанням Росії країною-окупантом через анексію Криму.