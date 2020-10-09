Кабмін пропонує запровадити санкції проти Нікараґуа через відкриття консульства у Криму

Кабінет міністрів України пропонує накласти економічні санкції на Республіку Нікараґуа через неузгодженого з Києвом призначення почесного консула в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

В уряді нагадують, що такі дії уряду Нікараґуа «суперечать національним інтересам і безпеці українських громадян, схвалюють збройну агресію Росії проти України, сприяють продовженню страждань українських громадян від тимчасової окупації Росією».

«Це рішення нестиме чіткий сигнал, офіційне послання українського народу урядам окремих держав, зокрема Республіці Нікараґуа», – сказав віцепрем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час засідання Кабміну, у п’ятницю, 9 жовтня. Запропонований Кабміном пакет санкції відносно Нікараґуа розгляне РНБО, президент України повинен ввести це рішення в дію, а Верховній Раді потрібно проголосувати за введення санкцій.

Влада Нікараґуа публічно не коментувала рішення уряду України.

Наприкінці серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в Криму відкрилося почесне консульство Нікараґуа, а посаду консула зайняв учасник російської анексії Криму Олег Бєлавенцев.

Нікараґуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюцію ООН, які ініціює Україна, щодо визнанням Росії країною-окупантом через анексію Криму.

Навесні минулого року суд у Києві заочно засудив Олега Бєлавенцева до 13 років позбавлення волі. Його визнали винним в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до державної зради і веденні агресивної війни. Однак в серпні 2020 року стало відомо, що вирок не вступив в силу, оскільки Київський апеляційний суд ще не розглянув апеляційну скаргу подану захистом Бєлавенцева. Згідно з матеріалами справи, Бєлавенцев підбурював українських військових до державної зради – переходу на бік Росії, здачі зброї та боєприпасів.

21 березня 2014 року Олега Бєлавенцева призначили повноважним представником президента Росії в утвореному того ж дня так званому «Кримському федеральному окрузі». 28 липня 2016 року Росія скасувала «Кримський федеральний округ», включивши його до складу Південного федерального округу. Таким чином, Бєлавенцев втратив пост.