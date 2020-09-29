Керченська переправа і порт «Крим» припинили роботу

Керченська поромна переправа між окупованим Кримським півостровом і сусідньою Росією зупинила роботу на невизначений термін. Про це повідомила прес-служба оператора на Керченській поромній переправі АТ «АнРуссТранс».
Відзначається, що в понеділок, 28 вересня, паром виконав останній рейс.
«Причина зупинки – відсутність попиту на перевезення. Головним напрямком діяльності Керченської переправи була перевезення залізничних вагонів з вантажами, пасажирів і автомобілів. Після відкриття Кримського мосту перевезення були переорієнтовані, і попит на морське сполучення різко впав», – мовиться у повідомленні.
У компанії заявили, що паром, який раніше перевозив автомобілі та пасажирів у 2019-2020 роках не виконав жодного рейсу.
В зв’язку з зупинкою рейсів Керченської переправи також зупиняє роботу морський порт «Крим».
З липня 2014 року уряд України офіційно припинило функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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