Керченська переправа і порт «Крим» припинили роботу

Керченська поромна переправа між окупованим Кримським півостровом і сусідньою Росією зупинила роботу на невизначений термін. Про це повідомила прес-служба оператора на Керченській поромній переправі АТ «АнРуссТранс».

Відзначається, що в понеділок, 28 вересня, паром виконав останній рейс.

«Причина зупинки – відсутність попиту на перевезення. Головним напрямком діяльності Керченської переправи була перевезення залізничних вагонів з вантажами, пасажирів і автомобілів. Після відкриття Кримського мосту перевезення були переорієнтовані, і попит на морське сполучення різко впав», – мовиться у повідомленні.

У компанії заявили, що паром, який раніше перевозив автомобілі та пасажирів у 2019-2020 роках не виконав жодного рейсу.

В зв’язку з зупинкою рейсів Керченської переправи також зупиняє роботу морський порт «Крим».

З липня 2014 року уряд України офіційно припинило функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.