«Підпис знову неправильний»: українське посольство нагадало Росії, що кримська Ай-Петрі – це Україна

Посольство України у Великій Британії відреагувало на публікацію в твіттері посольства Росії, в якій гора Ай-Петрі в анексованому Криму позначена як «російська».

«Це фото Ай-Петрі, Крим, Україна, – чудове. Але підпис знову неправильний, посольство Росії. Це більш, ніж уявні монстри живуть у прекрасному Криму нині, але не назавжди», – відзначили в посольстві України у Британії.

Раніше міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс із проханням відреагувати на те, що російська служба BBC назвала Сімферополь і Севастополь «російськими містами».

Російська служба BBC, підбиваючи підсумки акцій протесту в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального, вказала, що масові акції відбулися в 122 містах Росії і 78 містах за межами цієї країни. При цьому анексовані Севастополь і Сімферополь в цьому списку фігурують як «російські», а внизу цього списку міститься позначка, що «Росія анексувала Крим і Севастополь у 2014 році». Ця публікація обурила голову Медждісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Міністерство закордонних справ України закликало BBC News Russian не називати Сімферополь і Севастополь «російськими містами».

BBC поки що не відреагувало на зауваження.