Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував пропозицію голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу, колишнього президента України Леоніда Кравчука провести всеукраїнський референдум із питань, що стосуються окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

За словами Чубарова, в Україні «все голосніше лунають голоси тих, хто хоче поступитися українськими територіями країні-агресору».

«Щоб заплутати українців, вивертаються в мотиваціях... Мовляв, як народ підтвердить на референдумі, що він за цілісну, незалежну Україну з поверненням їй вже окупованих територій, ось тоді держава і розробить спосіб повернення. Особливо бридко чути такі капосні міркування від політиків, які уповноважені державою вести переговори з представниками країни агресора», – написав Чубаров у фейсбуці.

Він зазначив також, що Крим є «невід'ємною частиною України і батьківщиною кримських татар».

Раніше голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу, колишній президент України Леонід Кравчук запропонував провести всеукраїнський референдум з питань, що стосуються окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

Він заявив, що референдум потрібен для того, щоб «люди сказали, як має бути організоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями».

26 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і загалом закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум». Президент Володимир Зеленський, який домагався ухвалення цього закону і привітав його ухвалення, на цей момент іще його не підписав, і закон не набув чинності.