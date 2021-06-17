Росія: ще одного «свідка Єгови» засудили до 6 років ув’язнення

У Росії чергового «свідка Єгови» засуджено до тривалого тюремного ув’язнення.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибирь.Реалии, суд Залізничного району Сибіру визнав 48-річного місцевого жителя винним у організації діяльності забороненої екстремістської угруповання і засудив його до шести років позбавлення волі.

Імені засудженого не називають. Окрім ув’язнення, чоловікові заборони керувати громадською організацією терміном на три роки.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав засновану в 1931 році церкву свідків Єгови екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні. Це рішення розцінюється правозахисниками і багатьма країнами світу як переслідування людей за їхню віру.

Правозахисний центр «Меморіал» називає кримінальні справи проти послідовників «Свідків Єгови» кампанією переслідування віруючих. Він визнав фігурантів цих справ політв’язнями.