Адвокат: Меджліс можуть визнати «терористичною організацією» в Росії

Адвокат Микола Полозов допускає, що російська влада може визнати Меджліс кримськотатарського народу «терористичною організацією», що спричинить нові масові репресії в окупованому Криму. Про це Полозов заявив в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії.

«Є досить серйозні побоювання, що російська влада піде далі і замість визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією, вони спробують визнати його терористичною організацією, що може означати новий виток більш масових репресій щодо кримських татар», – сказав Полозов.

На думку адвоката, в разі, якщо Росія піде на цей крок, то «всі кримські татари, які мали відношення до органів національного самоврядування, за аналогією зі «справами «Хізб ут-Тахрір» будуть тільки за показаннями свідків отримувати величезні терміни».

Напередодні Меджліс кримськотатарського народу надав верховному комісару ОБСЄ у справах національних меншин Кайрату Абдурахманову відомості про переслідування і катування кримських татар.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це «вигадка».

П’ять років тому, 29 вересня 2016 року, Верховний суд Росії залишив в силі рішення підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму про заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Крім того, представницький орган кримських татар оголосили екстремістською організацією, офіційно – за «посягання на територіальну цілісність Росії».

Меджліс кримськотатарського народу був заснований в 1991 році після повернення кримських татар із місць депортації. Фактично це виконавчий орган Курултаю – національного з’їзду кримських татар.

Верховна Рада України 20 березня 2014 року визнала кримських татар корінним народом Криму. Таким чином Україна приєдналася до Декларації ООН про права корінних народів.