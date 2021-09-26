У Кремлі назвали «камінь спотикання», що заважає зустрічі Зеленського і Путіна

У Кремлі заявляють, що президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але є «камінь спотикання», який заважає цьому.

Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Росія 1», перешкодою в організації зустрічі Путіна і Зеленського є «небажання Києва» виконувати Мінські угоди.

«Президент Росії, що називається, був готовий вчора. І тут камінь спотикання який? ... Україна не хоче виконувати Мінські домовленості, Україна хоче Мінські домовленості замінити чимось ще… І, крім цього, також не хоче виконувати, наприклад, домовленості, які в Парижі були досягнуті вже ... три роки тому», – цитують Пєскова російські ЗМІ.

Україна і її міжнародні партнери постійно вказують, що саме Росія порушує практично всі свої зобов’язання за всіма трьома пакетами Мінських домовленостей, зокрема, видаючи свої паспорти жителям окупованих частин Донбасу.

Раніше, 5 вересня, в Кремлі заявили, що, мовляв, із боку Києва немає «взаємної політичної волі» до поліпшення відносин із Москвою. Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, Володимир Путін, мовляв, свою політичну волю до цього «підтвердив і перепідтвердив» і готовий зустрічатися з Володимиром Зеленським.

Але при цьому речник наголосив, що підготовка такої зустрічі впирається в тему окупованого Росією українського Криму – адже, нагадав він, в Офісі президента України Кремлеві кажуть, що Зеленський хоче обговорювати Крим.

Наприкінці квітня Пєсков також заявляв, що в перебігу ймовірної зустрічі Путін, крім того, не буде готовий обговорювати з Зеленським і ситуацію на Донбасі. Як заявляв також речник Кремля, зустріч Зеленського з Путіним навряд чи буде можлива цього року.

Зеленський, який іще з часів передвиборної кампанії постійно говорить про бажання особисто зустрітися з Путіним, наголошує, що серед тем розмови обов’язково мають бути питання окупованих Криму й частини Донбасу, а також українських в’язнів, захоплених на цих територіях.