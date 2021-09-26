Три питання про Крим ексраднику Путіна: Андрій Ілларіонов про деокупацію півострова

Андрій Ілларіонов ‒ старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон, США). З 2000 до 2005 року був радником з економіки президента Росії Володимира Путіна, представником керівника російської держави зі зв'язків з лідерами «Великої вісімки». Критикував «справу ЮКОСа». Подав у відставку з посади радника президента Росії, наголосивши: «Я не працюю з такою державою, яку ми маємо сьогодні, і працювати не буду».

В ексклюзивному інтерв'ю Андрій Ілларіонов відповів на запитання проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії про Крим і про те, чи може Київ повернути контроль над анексованим півостровом дипломатичним шляхом.

«Лікувати ментальний стан кримчан»

Крим.Реалії поцікавилися в Ілларіонова, яку пораду щодо економічної реінтеграції Криму та окупованих територій Донбасу він би дав президенту України Володимиру Зеленському, якби був його радником. Старший науковий співробітник Центру політики безпеки відповів, що головним завданням для української влади стане не відновлення економічних зв'язків з цими територіями, а усунення негативного впливу пропаганди на уми жителів Криму та жителів ОРДЛО.

Але кожен, хто знайомий з питанням реінтеграції окупованих територій, знає, що це питання не одного дня

‒ Я сподіваюся, що я не буду радником президента Зеленського. Але кожен, хто знайомий з питанням реінтеграції окупованих територій, знає, що це питання не одного дня, не одного місяця й не одного року. На прикладі об'єднаної Німеччини ми бачимо, як довго та як важко йде процес реінтеграції східнонімецьких земель у загальнонімецький простір. Не тільки з точки зору відновлення інфраструктури (будівель, споруд, транспортної системи). Ні. Головне ‒ люди. Людей, які упродовж 40 років були отруєні пропагандою, були ментально отруєні тоталітаризмом. І тому складна й найважча робота ‒ це виліковування ментального стану людей, які тривалий час перебували під впливом тоталітарних та авторитарних ідеологій.

На думку Ілларіонова, Мінські угоди суперечать інтересам України як у звільненні окупованих територій Донбасу, так і в поверненні Криму.

Це завдання не може бути вирішене в рамках так званих Мінських угод

‒ Ті, хто думає про реінтеграцію окупованого Донбасу, окупованого Криму, окупованого Севастополя, мають розуміти, що це завдання не може бути вирішене в межах так званих Мінських угод, дотримання яких вимагає проведення виборів буквально на наступний день після того, як українські війська виходять на міжнародно визнаний українсько-російський кордон. Це неможливо, це безглуздо. Якби це було б зроблено, то спричинило б катастрофу.

Ілларіонов вважає, що Україна має оцінити дії жителів підконтрольних Росії територій, виділивши злочинців, прихильників підконтрольної Кремлю місцевої влади, обивателів та активних супротивників незаконного режиму.​

За один день і за одну ніч ліквідувати кордон між окупованою територією та рештою України неможливо

‒ Це (повернення Криму та окупованого Донбасу ‒ ред.) ‒ тривалий, складний процес, який вимагає мобілізації ресурсів усього українського суспільства для того, щоб відокремити на окупованих територіях тих, хто скоював злочини й має нести відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України; тих, хто не скоював злочини, але так чи інакше підтримував цей режим; тих, хто не підтримував цей режим; і тим більше тих, хто займався протидією окупаційному режиму. За один день і за одну ніч ліквідувати кордон між окупованою територією та рештою України неможливо.

«За живого Путіна Крим та окупований Донбас не повернути»

На запитання Крим.Реалії про те, чи можливо за допомогою дипломатії повернути анексований Крим та окуповані території Донбасу під контроль України, колишній радник російського президента сказав, що «за живого Путіні» це нереально.

[Повернення Криму] стане можливим, коли буде діяти перший відповідальний російський уряд

‒ Силове вирішення питання стосовно територій, контрольованих режимом, який володіє ядерною зброєю, пов'язане з різними неприємними наслідками. Сама собою ця задача (повернення Криму та окупованого Донбасу ‒ ред.) може бути вирішена тільки після того, як в Кремлі зміниться влада. При живому Путіні, на мій погляд, це неможливе. Це стане можливим тоді, коли буде діяти перший відповідальний російський уряд, тому що будь-який відповідальний російський уряд кровно зацікавлений у відновленні нормальних відносин між Росією та Україною, між російським та українським народами. І тому будь-який відповідальний російський уряд першим кроком зробить таке: виведення окупаційних військ, виведення бойовиків, надання допомоги українській владі у пошуку злочинців, які перебувають на цій території, і в передачі їх українському суду.

«Через любов до України Поклонську визнали нелояльною до Путіна»

Коментуючи те, чому активістів «кримської весни», зокрема, колишньої очільниці російської прокуратури Криму, яка пізніше зайняла депутатське крісло в російському парламенті, Наталії Поклонської, не виявилося в новому складі Держдуми Росії, Ілларіонов припустив, що Поклонська «поплатилася» за свою відвертість.

‒ Що стосується пані Поклонської, вона ж дала торік інтерв'ю пану Гордону, в якому відверто на весь світ зізналася у своїй любові до України.

На погляд Ілларіонова, саме публічні коментарі про ностальгію за Україною, а не голосування проти пенсійної реформи, завадили Наталії Поклонській вдруге обратися до Держдуми Росії.

Вона просто прямим текстом сказала, наскільки їй чужа Москва й Росія, наскільки їй близька Україна ‒ не тільки Крим, але й Київ

‒ Так, вона брала участь у «кримській весні», але вона співала українські пісні українською мовою, вона говорила про те, як вона сумує, як вона сумує за київськими каштанами. Вона просто прямим текстом сказала, наскільки їй чужа Москва й Росія, наскільки їй близька Україна ‒ не тільки Крим, але й Київ. Господи, від її голосу пенсійна реформа не провалилася, а публічне зізнання в любові до України є явним свідченням нелояльності до режиму. До того ж вона демонструвала в ефірі «корочки» співробітника української прокуратури, збереглися у неї. Слухайте, що ще потрібно для того, щоб отримати очевидні підтвердження явної нелояльності?!

Сама Наталія Поклонська говорила, що відмовилася від участі у виборах 2021 року до Держдуми Росії через нову роботу.