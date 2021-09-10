«Диверсійні справи» в окупованому Криму: ФСБ діє за старими схемами

Заява Федеральної служби безпеки Росії, в якій Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Меджліс кримськотатарського народу звинувачуються в організації диверсії, що нібито сталася на газогоні в анексованому Криму 23 серпня ‒ дуже поганий знак.

Знак, що прояснює, навіщо росіянам знадобилося затримувати першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла та інших активістів. І допомагає зрозуміти, якими можуть бути подальші дії Кремля.

Звинувачення в «диверсії» заради виправдання власних агресивних дій ‒ давній прийом авторитарних режимів

Звинувачення в «диверсії» заради виправдання власних агресивних дій ‒ давній прийом авторитарних режимів. Напад Радянського Союзу на Фінляндію стався після того, як радянське керівництво звинуватило Гельсінкі в обстрілі позицій Червоної Армії ‒ так званий Майнільський інцидент.

У «Правді» писали про «нахабну провокацію фінської вояччини» й вимагали «дати відсіч знахабнілим грабіжникам» та «відповісти потрійним ударом». А потім з'ясується, що ніякого обстрілу з фінського боку не було, а була радянська провокація.

Ймовірно, Москва тепер може виправдовувати будь-які свої агресивні дії, наприклад, у Херсонській області «боротьбою з диверсантами»

Друга світова війна почалася після того, як гітлерівська Німеччина інсценувала «напад» Польщі на німецьку радіостанцію в місті Гляйвіц (Глівіце) ‒ насправді нападали переодягнені в польську військову форму есесівці. А незабаром Гітлер вже розповідав у рейхстазі про польський напад. Звинувачення ФСБ, впевнений, ‒ з цього ж ряду.

Ми не знаємо тільки, чи виконують чекісти директиву з Кремля, чи, навпаки, підштовхують Кремль до рішучих дій проти України ‒ такого роду інструменти часто використовувала Луб'янка під час воєн на Кавказі.

Ймовірно, Москва тепер може виправдовувати будь-які свої агресивні дії, наприклад, у Херсонській області «боротьбою з диверсантами» та прагненням убезпечити Крим.

Залишається тільки гадати, чим продовжить Кремль ‒ репресіями чи війною

Припускаю, що в майбутньому можна буде говорити й про неможливість продовження газового транзиту через Україну ‒ який транзит, якщо українці самі «підривають газогони»? Ну і, звичайно, придуманою диверсією можна буде виправдати остаточний погром Меджлісу на території Криму й нові репресії проти кримськотатарських активістів ‒ тому що це ніякі не активісти, а «екстремісти».

Залишається тільки гадати, чим продовжить Кремль ‒ репресіями чи війною.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

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