Лідер кримських татар у Криму за ґратами – чи покарає Росія Нарімана Джеляла?

Розправа над членами Меджлісу кримськотатарського народу в Криму – так нову хвилю затримань кримських татар на окупованому півострові оцінив Рефат Чубаров, голова Меджлісу. Російські силовики затримали п'ятьох кримських татар у їхніх помешканнях.