«Скрегочучи зубами». Як Меркель з Путіним про Крим домовлялась?

Ангела Меркель єдиний європейський політик, хто найдовше був лідером своєї держави за часів каденції Володимира Путіна. Канцлерка часто зустрічалась з президентом Росії, мала чітку позицію щодо окупованого Криму і в той же час лобіювала газовий проєкт «Північний потік-2».

Прощальний візит до Росії німецької політикині відбувся в Москві 20 серпня 2021 року. Володимир Путін подарував Ангелі Меркель квіти, а під час перемов у канцлерки задзвонив телефон. У своїй публічній промові Меркель нагадала президенту Росії про Крим і цілісність України.

Я буду виступати за забезпечення територіальної цілісності України

«Наша позиція така, що анексія Криму – це порушення територіальної цілісності України і ми й надалі будемо відстоювати цю позицію. Я буду виступати за забезпечення територіальної цілісності України», – зазначила у своїй промові канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Та навіть такі, здавалося б неприємні для Кремля, заяви ніяк не впливали на тональність зустрічей Путіна та Меркель. Завжди проходили по-дружньому і як партнерів.

Путін продовжував з нею комунікацію скрегочучи зубами

«Німеччина – це провідна країна Європи, її вплив в міжнародних справах дуже великий. І Путін просто так не може дозволити собі такої розкоші, як взяти і сказати: «Я з Меркель більше не дружу. І нехай вона в моїй пісочниці більше не грає. І я до її пісочниці теж не полізу». Я думаю, що після цих жорстких висловлювань з боку Меркель, Путін продовжував з нею комунікацію скрегочучи зубами. Та й вона теж, я думаю, робила це скрегочучи зубами і через силу», – зазначив у коментарі Крим.Реалії російський політолог, двоюрідний брат російського опозиційного політика Бориса Нємцова Ігор Ейдман.

Це була інструментальна поведінка Меркель, але вона ні до чого не призвела

«Ці дипломатичні відносини з боку Німеччини, мені здається, були занадто доброзичливими. Зокрема надлишок посмішок, обіймів і так далі. Мені здається, це було не вдало. Як наслідок, залишилася ціла низка дивних фотографій Меркель з Путіним. Це була інструментальна поведінка Меркель, але вона ні до чого не призвела», – поділився з Крим.Реалії експерт Українського інституту майбутнього, німецький політолог Андреас Умланд.

Свою позицію щодо окупації Криму, Ангела Меркель озвучила ще в 2014 році. Так, у публікації The New York Times з’явилася цитата із телефонної розмови Меркель та Обами. Де канцлерка зазначає, що «Путін неадекватний і живе в своєму світі». Також, вже й за два дні до так званого «кримського референдуму» Меркель підтримувала Україну.

«Нам знадобиться чимало терпіння, щоб вирішити цей конфлікт. Але ми в змозі прийняти цей виклик, який має надзвичайну важливість для Європи. Адже йдеться про територіальну цілісність європейської країни, про повагу принципів ООН» – заявила під час виступу в Бундестазі канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Тоді ж Меркель звинуватила Москву в підриві міжнародної стабільності та підтримала запровадження міжнародних санкцій. Також Ангела Меркель була «за» виключення Росії з міжнародного клубу «Групи восьми» (G8).

В інтерв'ю для німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung Ангела Меркель порівняла анексію Криму з поділом Німеччини на НДР та ФРН.

«Якщо я чую, наприклад, що потрібно просто визнати анексію Криму Росією, я думаю, а що сталося б, якби до нас тоді в НДР було таке ж ставлення. Мовляв, Німеччина розколота і тут нічого не змінити? Але тоді все ж знайшлися люди, готові протягом усього життя слідувати меті, і це було проявом мужності», – зазначила в інтерв’ю канцлерка Німеччини.

Німеччина, як і весь Євросоюз, не може погодитися з тим, що Росія, анексувавши український півострів Крим, і надавши масивну підтримку сепаратистам на сході України – порушила міжнародне право

У кожній заяві, в якій йшла мова про російську агресію, Ангела Меркель нагадувала про Крим і територіальну цілісність України.

«Німеччина, як і весь Європейський союз, не може погодитися з тим, що Росія, анексувавши український півострів Крим, і надавши масивну підтримку сепаратистам на сході України – порушила міжнародне право. Тим самим поставивши під сумнів післявоєнний європейський порядок», – зазначила у своєму відеозверненні Ангела Меркель.

Але, як зазначають експерти, такі заяви і підтримка України ніяк не вплинули на те, що Меркель дала зелене світло газовому проєкту «Північний потік-2». За кілька років транзитні послуги України можуть стати непотрібними.

Та крім гучних заяв, як зазначають експерти, у питанні деокупації Криму від Німеччини не було ініціатив.

«Окремих дипломатично-політичних ініціатив не було. Приміром, як колись Меркель намагалася вирішити проблему з Придністров'ям у 2010–2011 роках, або ж «нормандський формат» для вирішення донбаської проблеми. Таких ініціатив не було, тому що вважалося що це за часів Путіна робити безглуздо. І, скоріш за все, з боку Росії ніхто б і не приїхав на зустріч по вирішенню кримської проблеми», – зазначив у коментарі Крим.Реалії, експерт Українського інституту майбутнього, німецький політолог Андреас Умланд.

Фактично одразу, через день після зустрічі з Путіним, Ангела Меркель прилетіла до Києва та зустрілася з Володимиром Зеленським. Це відбулося у переддень саміту «Кримської платформи», на сам захід канцлерка не лишилась.

Німеччина – не визнала і не буде визнавати незаконну анексію Криму Росією

Міністр енергетики, який на «Кримській платформі» представляв Німеччину, тоді ще раз запевнив, що Україна залишиться транзитною країною і після 2024 року, а санкції за анексію Криму їхня країна не скасує.

«Німеччина – не визнала і не буде визнавати незаконну анексію Криму Росією. Анексія створила багато проблем, тому ЄС вводив санкції і пролонговував їх багаторазово. Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі. А транзит газу через Україну продовжуватиметься і після 2024 року. Адже ми вас розуміємо, німці теж були колись роз’єднанні. Ми підтримуємо вас у боротьбі за те майбутнє, на яке ви заслуговуєте», – заявив під час виступу на саміті «Кримська платформа» міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.

Експерти зазначають, у питанні підтримки України та повернення Криму, Ангела Меркель зробила максимум, який можна було від неї очікувати. Що ж до майбутньої політики Німеччини, то політологи прогнозують абсолютну послідовність.