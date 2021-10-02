Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

«Скрегочучи зубами». Як Меркель з Путіним про Крим домовлялась?

Колаж із зображенням Володимира Путіна та Ангели Меркель

Ангела Меркель єдиний європейський політик, хто найдовше був лідером своєї держави за часів каденції Володимира Путіна. Канцлерка часто зустрічалась з президентом Росії, мала чітку позицію щодо окупованого Криму і в той же час лобіювала газовий проєкт «Північний потік-2».

Прощальний візит до Росії німецької політикині відбувся в Москві 20 серпня 2021 року. Володимир Путін подарував Ангелі Меркель квіти, а під час перемов у канцлерки задзвонив телефон. У своїй публічній промові Меркель нагадала президенту Росії про Крим і цілісність України.

Я буду виступати за забезпечення територіальної цілісності України
Ангела Меркель

«Наша позиція така, що анексія Криму – це порушення територіальної цілісності України і ми й надалі будемо відстоювати цю позицію. Я буду виступати за забезпечення територіальної цілісності України», – зазначила у своїй промові канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Володимир Путін та Ангела Меркель у Кремлі, 20 серпня 2021 року
Володимир Путін та Ангела Меркель у Кремлі, 20 серпня 2021 року

Та навіть такі, здавалося б неприємні для Кремля, заяви ніяк не впливали на тональність зустрічей Путіна та Меркель. Завжди проходили по-дружньому і як партнерів.

Путін продовжував з нею комунікацію скрегочучи зубами
Ігор Ейдман

«Німеччина – це провідна країна Європи, її вплив в міжнародних справах дуже великий. І Путін просто так не може дозволити собі такої розкоші, як взяти і сказати: «Я з Меркель більше не дружу. І нехай вона в моїй пісочниці більше не грає. І я до її пісочниці теж не полізу». Я думаю, що після цих жорстких висловлювань з боку Меркель, Путін продовжував з нею комунікацію скрегочучи зубами. Та й вона теж, я думаю, робила це скрегочучи зубами і через силу», – зазначив у коментарі Крим.Реалії російський політолог, двоюрідний брат російського опозиційного політика Бориса Нємцова Ігор Ейдман.

Ігор Ейдман, російський політолог, двоюрідний брат опозиційного російського політика Бориса Нємцова
Ігор Ейдман, російський політолог, двоюрідний брат опозиційного російського політика Бориса Нємцова
Це була інструментальна поведінка Меркель, але вона ні до чого не призвела
Андреас Умланд

«Ці дипломатичні відносини з боку Німеччини, мені здається, були занадто доброзичливими. Зокрема надлишок посмішок, обіймів і так далі. Мені здається, це було не вдало. Як наслідок, залишилася ціла низка дивних фотографій Меркель з Путіним. Це була інструментальна поведінка Меркель, але вона ні до чого не призвела», – поділився з Крим.Реалії експерт Українського інституту майбутнього, німецький політолог Андреас Умланд.

Андреас Умланд, експерт Українського інституту майбутнього, німецький політолог
Андреас Умланд, експерт Українського інституту майбутнього, німецький політолог

Свою позицію щодо окупації Криму, Ангела Меркель озвучила ще в 2014 році. Так, у публікації The New York Times з’явилася цитата із телефонної розмови Меркель та Обами. Де канцлерка зазначає, що «Путін неадекватний і живе в своєму світі». Також, вже й за два дні до так званого «кримського референдуму» Меркель підтримувала Україну.

«Нам знадобиться чимало терпіння, щоб вирішити цей конфлікт. Але ми в змозі прийняти цей виклик, який має надзвичайну важливість для Європи. Адже йдеться про територіальну цілісність європейської країни, про повагу принципів ООН» – заявила під час виступу в Бундестазі канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Тоді ж Меркель звинуватила Москву в підриві міжнародної стабільності та підтримала запровадження міжнародних санкцій. Також Ангела Меркель була «за» виключення Росії з міжнародного клубу «Групи восьми» (G8).

Ангела Меркель за трибуною в Бундестазі (архівне фото)
Ангела Меркель за трибуною в Бундестазі (архівне фото)

В інтерв'ю для німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung Ангела Меркель порівняла анексію Криму з поділом Німеччини на НДР та ФРН.

«Якщо я чую, наприклад, що потрібно просто визнати анексію Криму Росією, я думаю, а що сталося б, якби до нас тоді в НДР було таке ж ставлення. Мовляв, Німеччина розколота і тут нічого не змінити? Але тоді все ж знайшлися люди, готові протягом усього життя слідувати меті, і це було проявом мужності», – зазначила в інтерв’ю канцлерка Німеччини.

Німеччина, як і весь Євросоюз, не може погодитися з тим, що Росія, анексувавши український півострів Крим, і надавши масивну підтримку сепаратистам на сході України – порушила міжнародне право
Ангела Меркель

У кожній заяві, в якій йшла мова про російську агресію, Ангела Меркель нагадувала про Крим і територіальну цілісність України.

«Німеччина, як і весь Європейський союз, не може погодитися з тим, що Росія, анексувавши український півострів Крим, і надавши масивну підтримку сепаратистам на сході України – порушила міжнародне право. Тим самим поставивши під сумнів післявоєнний європейський порядок», – зазначила у своєму відеозверненні Ангела Меркель.

Але, як зазначають експерти, такі заяви і підтримка України ніяк не вплинули на те, що Меркель дала зелене світло газовому проєкту «Північний потік-2». За кілька років транзитні послуги України можуть стати непотрібними.

Будівництво газового проєкту «Північний потік-2»
Будівництво газового проєкту «Північний потік-2»

Та крім гучних заяв, як зазначають експерти, у питанні деокупації Криму від Німеччини не було ініціатив.

«Окремих дипломатично-політичних ініціатив не було. Приміром, як колись Меркель намагалася вирішити проблему з Придністров'ям у 2010–2011 роках, або ж «нормандський формат» для вирішення донбаської проблеми. Таких ініціатив не було, тому що вважалося що це за часів Путіна робити безглуздо. І, скоріш за все, з боку Росії ніхто б і не приїхав на зустріч по вирішенню кримської проблеми», – зазначив у коментарі Крим.Реалії, експерт Українського інституту майбутнього, німецький політолог Андреас Умланд.

Фактично одразу, через день після зустрічі з Путіним, Ангела Меркель прилетіла до Києва та зустрілася з Володимиром Зеленським. Це відбулося у переддень саміту «Кримської платформи», на сам захід канцлерка не лишилась.

Ангела Меркель під час візиту до України
Ангела Меркель під час візиту до України
Німеччина – не визнала і не буде визнавати незаконну анексію Криму Росією
Петер Альтмаєр

Міністр енергетики, який на «Кримській платформі» представляв Німеччину, тоді ще раз запевнив, що Україна залишиться транзитною країною і після 2024 року, а санкції за анексію Криму їхня країна не скасує.

«Німеччина – не визнала і не буде визнавати незаконну анексію Криму Росією. Анексія створила багато проблем, тому ЄС вводив санкції і пролонговував їх багаторазово. Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі. А транзит газу через Україну продовжуватиметься і після 2024 року. Адже ми вас розуміємо, німці теж були колись роз’єднанні. Ми підтримуємо вас у боротьбі за те майбутнє, на яке ви заслуговуєте», – заявив під час виступу на саміті «Кримська платформа» міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.

Петер Альтмаєр, міністр економіки та енергетики Німеччини
Петер Альтмаєр, міністр економіки та енергетики Німеччини

Експерти зазначають, у питанні підтримки України та повернення Криму, Ангела Меркель зробила максимум, який можна було від неї очікувати. Що ж до майбутньої політики Німеччини, то політологи прогнозують абсолютну послідовність.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.
  • Зображення 16x9

    Ігор Токар

    Журналіст телепроєкту «Крим.Реалії», створеного Радіо Свобода, з 2018 року. Також на Радіо Свобода протягом 2019 року був журналістом та телеведучим програми «Ньюзрум». Роботу на національних телеканалах розпочинав як регіональний стрінгер. Співпрацював з такими телеканалами: ICTV, «5-й канал», «Еспресо», «112 Україна», «24». Співзасновник громадської організації та веб-ресурсу «Центр медіарозслідувань «Прозоро». Автор документального фільму «Чміль». Закінчив факультет філології та журналістики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG