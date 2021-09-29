После выборов в Бундестаг в Германии говорят о новом канцлере, который придет на смену Ангеле Меркель. А в Украине есть те, кто считает, что Меркель еще могла бы поучаствовать в заседании «Нормандского формата» по урегулированию российско-украинского конфликта. Нужно ли форсировать подготовку к «Норманди» для того, чтобы провести его с Меркель, которая вот-вот уйдет с поста?

В нормандском формате нет движения вперед. Но президентам стран-участниц переговоров надо бы еще раз встретиться. Такое заявление сделала Ангела Меркель 22 августа в Киеве. В этот день она в последний раз посетила Украину в должности федерального канцлера Германии.

«Тут, честно говоря, мы не идем вперед, как хотелось бы. Я бы хотела еще раз провести на уровне президентов и пригласить и российского, и украинского, и французского президентов. И, если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то это, считаю возможным. Президент Зеленский готов нас поддерживать. Но есть такие проблемы, которые привел тут президент Зеленский, из минских переговоров, которые не осуществлены. Как, например, не работают КПВВ на контактной линии», – отметила Меркель.

Также фрау канцлер подчеркнула: Россия является участником войны на Донбассе. И Украина правильно делает, что не идет на прямые переговоры с группировками «ЛДНР».

«Мы очень хотим и стремимся» – Зеленский

На пресс-конференции с Меркель президент Украины Владимир Зеленский отметил, что встреча в Нормандии необходима: «Наша позиция касательно необходимости проведения саммита нормандской четверки неизменна: пока отсутствует прогресс, давление на Российскую Федерацию должно сохраняться. И мы хотим видеть здесь очень активные усилия наших партнеров».

10 сентября на встрече YES Brainstorming Ялтинской европейской стратегии в Киеве президент Украины снова сообщил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным «более предметно, чем это было на первой встрече в «нормандском формате». По словам Зеленского, парижские договоренности о разминировании и открытии КПВВ продвигаются не так быстро, как хотелось бы. Но загвоздка в том, что Россия встречаться не хочет.

«… Россия этого не хочет. Они не видят в этом смысл. Смысл не видят решить вопрос, закончить войну и конфликтный вопрос решить быстро. Они этого не хотят… Вот должна быть нормандская встреча, может, будет. Зависит от них. Мы сильное самостоятельное государство, – это правда. Но в некоторых вопросах еще не очень мощное, чтобы диктовать эту политику. Мы очень хотим и стремимся и идем в этом направлении…» – сказал президент Украины. Также Зеленский добавил, что результатами новой встречи может быть освобождение заложников и выполнение других договоренностей.

А подготовка-то идет

27 сентября сразу два украинских топ-чиновника сделали заявления о будущем нормандском саммите. Андрей Ермак, руководитель офиса президента, сказал, что консультации в нормандском формате продолжаются постоянно и в онлайне, и очно.

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров нормандского формата произошла еще до конца каденции госпожи Меркель. И мы считаем, что это было бы очень справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала. И мы сегодня имеем двоих свидетелей из четырех лидеров, которые помнят и присутствовали во время подписания Минских соглашений. Поэтому для нас важно, чтобы такая встреча произошла в ближайшее время», – сообщил Ермак.

Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, уточнил, что на нормандскую встречу согласились Франция и Германия. И они готовы пригласить на саммит Владимира Путина.

«Мало того, мы проговаривали там не только саммит в Берлине с участием федерального канцлера госпожи Меркель, а и возможного следующего саммита в Париже уже при участии нового канцлера Германии», – поделился нюансами переговоров Резников.

«Дождемся результатов выборов в Германии» – Песков

А Россия от своего не отступает. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российский президент встретиться с украинским «что называется, был готов вчера». Но этому мешает нежелание Украины, утверждает Песков, выполнять и минские, и парижские договоренности. Да и вообще, сказал соратник Путина, Россия здесь не при чем.

«Кроме того, постоянные попытки все-таки повернуть дело таким образом, что сторонами конфликта, который мы все пытаемся помочь решить, – являются Украина и Российская Федерация. Это не так. Все-таки это конфликт внутриукраинский. И, конечно же, он может решаться, только если украинцы сами там начнут говорить друг с другом», – в очередной раз повторил представитель Кремля месседж российской пропаганды о «гражданской войне» в Украине.

Ведущий в зеленом френче Владимир Соловьев спрашивает: останется ли после ухода Ангелы Меркель хоть кто-то, кто видел, как подписывались договоренности, «потому что теперь французы и немцы ведут себя довольно странно, предпочитая не отвечать на прямой поставленный вопрос: так кем вы считаете Россию».

Дмитрий Песков ответил так: «Давайте дождемся все-таки результатов выборов, посмотрим, что будет. Преемственность германской дипломатии, – она хорошо известна. Да и, кроме того, опять же возвращаясь к абсолютной и предельной конкретности и ясности формулировок подписанных документов».

Почему в России так ждут результатов выборов в Германии и каких изменений ждать Украине?

Самая вероятная коалиция в Бундестаге – это социал-демократы, зеленые и либеральные демократы, прогнозирует из Берлина Андре Хертель, координатор адвокационной работы межународной платформы гражданского общества CivilMPlus. Это означает, что в Германии будет новый лидер – представитель социал-демократов Олаф Шольц.

В целом внешняя политика Германии не должна измениться, ведь Шольц уже говорил о поддержке Украины, в частности, как транзитера газа в Европу. Но для нового канцлера, убежден Хертель, война в Украине уже не будет такой важной во внешней политике.

«Я не думаю, что Олаф Шольц будет готов сделать Украину таким приоритетом, как Меркель сделала. Будут и другие приоритеты. Это был личный выбор Ангелы Меркель сделать Украину такой приоритетной во внешней политике, особенно в 2014-2015 годах», – анализирует стратегию новых властей Хертель.

По его мнению, новому канцлеру надо решать конфликты в Евросоюзе, улучшать отношения с Францией, обновлять трансатлантические отношения с США

По теме Украины, прогнозирует Андре Хертель, внутри коалиции будут разногласия, и компромиссов будут достигать путем переговоров.

«Что касается конфликта в Украине, – ситуация неясна, надо подождать. Почему? С одной стороны, у социал-демократов есть традиция «восточной политики». Это значит, что их интересы – улучшить отношения с Россией, вновь найти компромиссы и обновить статус России как приоритетный, – описывает эксперт политику социал-демократов. – С другой стороны, в новой коалиции обязательно будут зеленые. А у зеленых есть другой подход к России и к Украине. У них есть уже очень сильные связи с президентом Украины. Они готовы, можеть быть – сильнее, чем Ангела Меркель, поддерживать Украину».

«Встреча невозможна» – Бузаров

Встреча президентов нормандской четверки пока невозможна: для этого нет ни политических, ни личностных предпосылок. Да и риторика, которую озвучивают Киев и Москва, явно указывает на то, что стороны не готовы разговаривать, считает Андрей Бузаров, участник общественной инициативы «Донбас-Донбасс». К тому же, в Украине сейчас активно лоббируютзакон о переходном правосудии, где Россию признают стороной конфликта и объединены темы Крыма и Донбасса. Это, по мнению Бузарова, не будет способствовать переговорам.

«Команда президента Зеленского взяла курс на максимально жесткую позицию в отношении действий России на Донбассе. Поэтому маловероятно, что встреча будет. Это невозможно», – убежден эксперт.

Но, говорит Бузаров, есть способы организовать встречу двух президентов. «Единственным прологом к встрече Путина и Зеленского, или в рамках нормандской четверки, или в двухстороннем формате, является попытка украинской власти (если она будет) вернуться к разведению войск. То есть, вернуться к выполнению своей части Минских соглашений», – прогнозирует эксперт.

Что касается смены власти в Германии, которой ждет Песков, то от этого и не выиграют, и не проиграют ни Россия, ни Украина, уверен Бузаров.

«Германия в силу своей историчности всегда будет пытаться влиять на европейскую политику по вопросам безопасности. Еще со времен Бисмарка Германия всегда стремилась определять повестку дня и влиять на политическую ситуацию в Европе, – отмечает эксперт. – Поэтому независимо от того, кто будет бундес-канцлером и какая будет расстановка сил в бундестаге, – все равно Германия будет участником нормандской четверки и партнером Украины. И очевидно, что Германия будет пытаться балансировать между США и Россией».

«От встречи выиграет Зеленский» – Золкина

Если Украина не пойдет на уступки России, то встреча Путина и Зеленского будет безрезультатной. И это пойдет в плюс украинскому президенту. Тем более, что Киев не собирается выполнять одно из главных требований России, – вступать в диалог с группировками «ЛДНР». Такое мнение в эфире Радио Донбасс.Реалии высказала Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива».

«Владимиру Зеленскому встреча без конкретных результатов все равно будет выгодна, потому что он будет демонстрировать всем, и части своего электората, и западным партнерам, – готовность искать какую-то новую формулу: модифицировать Минские соглашения, изменить Нормандский формат, приобщить Соединенные Штаты. То есть, волю к переговорам он сможет продемонстрировать, даже если встреча будет безрезультативной», – анализирует последствия возможного саммита Золкина.

А вот Путину, считает аналитик, встречаться без конкретных результатов невыгодно: российскому президенту никому ничего доказывать не надо. Да и после парижского саммита, где Москва не добилась желаемых результатов, вероятность второй такой встречи сомнительна.

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