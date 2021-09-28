Хто такий Олаф Шольц, якого вважають найбільш імовірним кандидатом на канцлера ФРН?

Шанси лідера СДПН Олафа Шольца на посаду канцлера Німеччини місцеві оглядачі називають кращими, ніж у двох інших кандидатів – Арміна Лашета (ХДС) і Анналени Бербок (партія «Зелених»). Сам переможець виборів до Бундестагу, який приніс соціал-демократам найбільшу кількість місць у парламенті – 206 із 735 – уже подав заявку на посаду канцлера, однак спершу слід утворити урядову коаліцію. Її він бачить без християнських демократів і закликає останніх перейти в опозицію. Також не може бути місця для переговорів із «Альтернативою для Німеччини», про що Шольц неодноразово заявляв.

У цій виборчій кампанії він не намагався захопити громадян запальними промовами чи великими емоціями. Навпаки, завжди виглядав раціональним, чітким і спокійним. «Він також відрізнявся від інших кандидатів на посаду канцлера, оскільки видався найдосвідченішим, найкомпетентнішим та найбезпечнішим для своїх виборців. І тому, що він допустився найменшої кількості помилок», – принаймні так оцінюють його німецькі ЗМІ.

Хто ж такий цей політик, якому конкуренти кричать: «Це твій успіх!»?

63-річний Шольц десятиліттями був провідним політиком, знає всі закони, усіх політичних акторів, усю динаміку політичних процесів. Будучи головою регіонального відділення СДПН у Гамбурзі (Вільне і Ганзейське місто Гамбург (Freie und Hansestadt Hamburg)), виграв регіональні вибори 20 лютого 2011 року, ставши бургомістром Гамбурга. Оскільки це місто є окремою федеральною землею, ця посада відповідає посаді прем’єр–міністра в інших федеральних землях Німеччини.

Шольца називають «надзвичайно скромним і невибагливим». Коли він переміг на виборах у Гамбурзі з абсолютною більшістю голосів, він заявив, що хоче «правити належним чином». Його заниження називають своєрідною «торговою маркою», але кажуть, що не слід плутати це з відсутністю волі до влади.

Із посади бургомістра Гамбурга він пішов 13 березня 2018 року, а вже наступного дня – 14 березня 2018-го – був призначений віцеканцлером і міністром фінансів ФРН.

Під час нинішньої передвиборної кампанії він постійно говорив про процедури, які зараз хоче розпочати та прискорити. Він ніколи не називав себе візіонером.

Лідер партії Саскія Ескен, яка була конкуренткою Шольца у внутрішньопартійній боротьбі за владу в останні роки, у неділю, після оголошення попередніх результатів виборів, голосно вигукнула на сцені: «Це твій успіх!». І справді, жоден соціал-демократ не може ігнорувати цю інтерпретацію сьогодні: це особиста перемога Шольца на виборах. І не лише тому, що він був кандидатом із найвищим рівнем симпатії та компетентності. Шольц планував успіх, більше того, він завжди його передбачав.

Важкий шлях «нудного шольцомата»

Місяці тому, коли СДПН усе ще трималася на виборах між 14 і 16 відсотками, він твердим голосом повторював, що хоче «стати федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина». Хоча він висловив це дуже серйозно, багато хто, почувши це, висміювали його. Це твердження здавалося занадто розміреним, надто відірваним від реальності.

Однак піар-менеджери кампанії змогли обернути негативний імідж Шольца як «нудного бюрократа» в його фірмовий знак, позиціонуючи політика як більш досвідченого, у порівнянні з конкурентами. Сигнал, який Шольц посилає виборцям, – так, я «нудний», я «робот» або «шольцомат», як назвав його один журналіст, але я надійний і досвідчений, мовляв, «зі мною не пропадеш».

(Переклад твіту: «Олаф #Шольц планував, так, майже передбачив цей успіх. Місяці тому, коли в #SPD було ще 14 відсотків. Але що з цього тепер буде?». Назва ж самої статті, на яку посилається автор: Олаф Шольц: Дискретна привабливість «шольцомата»​.)

Сьогодні з Шольца більше не глузують. Сама СДПН, яка ще нещодавно була відома гучними внутрішньопартійними суперечками, перед виборами поводилась незвично дисципліновано, керівництво партії пішло в тінь, представивши трибуну одному Олафу Шольцу.

Україна, «Північний потік-2» і Путін

У телевізійних передвиборчих дебатах Шольц неодноразово, хоча й не часто, відповідаючи на запитання, говорив про безпеку України, критикував керівництво Росії за окупацію Криму та агресію на Сході України і в Азовському морі.

«Існує добра традиція, встановлена у Німеччині Віллі Брандтом та Гельмутом Шмідтом щодо спільної безпеки в Європі. Існує також рішення НБСЄ (Нарада з безпеки і співробітництва в Європі – назва, яку 1 січня 1995 року змінили на ОБСЄ – ред.), де визначені загальні принципи, там міститься чіткий меседж, усі учасники підписалися під тим, що кордони в Європі більше не можуть змінюватися силою. Росія цей принцип порушила. З анексією [Криму] дуже велика проблема і ми все ще маємо проблеми через важку ситуацію на Сході України. Тому необхідно, щоб усі повернулися до принципів верховенства права, а не права сильнішого, – вважає Шольц. – Ми повинні повернутися до принципів НБСЄ, тому що це основа для розвитку перспективи, і тому також правильно, що Німеччина в цьому питанні завжди діє спільно з іншими».

Щодо «Північного потоку-2» його позиція неоднозначна. З одного боку, він виступав за добудову цього газогону, з іншого – відстоює гарантії безпеки для України.

«На майбутнє – принцип перешкоджання транзиту газу та порушення безпеки України матиме наслідки для транзиту по газопроводу, коли його збудують», – говорив він ще наприкінці червня, запевняючи, що Німеччина зробить усе для того, щоб гарантувати Україні збереження доходів від транзиту і забезпечити іншому противнику проєкту – Польщі – підтримку ЄС у будівництві терміналів для імпорту скрапленого природного газу.

«Я детально спілкувався з представниками України, які вийшли на мене. В їхньому уявленні, ми дуже допомагаємо їм у проєкті, який має велике значення для Німеччини, а саме – вхід у водневу економіку. Вони твердо переконані, що зможуть стати виробниками водню з відновлюваних джерел, який, між іншим, може транспортуватися і трубопроводом, який зараз транспортує газ», – розповів Олаф Шольц на перших телевізійних дебатах, в яких брали участь обидва його опоненти на посаду канцлера – Анналена Бербок та Армін Лашет.

Він також публічно висловлювався про Білорусь на хвилі протестів опозиції проти Олександра Лукашенка в серпні 2020 року, закликавши останнього до відставки й назвавши його «жахливим диктатором».

Олаф Шольц переконаний, що Німеччині потрібна «нова Східна політика, яка знову зміцнить ідею КБСЄ та ОБСЄ, але цього разу – від імені Європейського союзу».

Він також виступає за те, щоб Росія та інші країни змирилися з подальшою інтеграцією Європи. «Ми не хочемо повертатися до політики 17-го, 18-го і 19-го століть, коли політику робили одна з одною великі держави – Росія, Німеччина, Франція, Англія. Натомість, якщо ми хочемо гарантувати спільну безпеку в Європі, то тут точно йдеться про Європейський союз і Росію», – заявив Олаф Шольц 13 серпня на одному з німецьких телеканалів.

«Мама» Меркель, «тато» Шольц

Своєю незворушністю він дедалі більше походить на Анґелу Меркель, чий стиль подобається багатьом німцям. Навіть для обкладинки одного з журналів Шольц склав долоні «хатинкою», як це часто робить Меркель. Деякі газети пишуть, що після виборів на зміну «мамі» Меркель може прийти «тато» Шольц. І це вже не сприймається як жарт.

Дисципліна і пиво

Оглядач німецького видання Zeit.de звертає увагу на велику дисципліну під час виборчої кампанії, характерну для цього кандидата на посаду канцлера, яка, за словами автора, навіть вразила попередніх критиків. Він закликав своїх однопартійців «залишатися спокійними», коли ті навесні нервували, що всі говорили лише про «зелених» та ХДС-ХСС, а СДПН майже не помічали, але Шольц повірив у свій план передвиборчої кампанії і таким чином переконав інших.

Автор статті також звертає увагу на те, як фізично Шольц готувався до виборів: незважаючи на те, що завжди ставився критично до спорту, він регулярно почав уранці бігати та веслувати, відмовився на час кампанії від свого улюбленого напою – пива, довівши себе до «найкращої фізичної форми». Аскетичний і висококонцентрований – і в цьому він здавався прямою протилежністю Лашету, про якого часто розповідають історії з сигарилами і який неодноразово плутався або губився на публіці. Те, чого майже ніколи не трапляється зі Шольцем, резюмує автор.

Уже після закінчення голосування у неділю ввечері Шольц привселюдно заявив у своєму штабі: «Я збираюся дозволити собі тепер пиво, те, що не без алкоголю!». На це одразу відреагували у твітері: «Тільки «шольцомату» вдається так тверезо сформулювати пияцтво»:

Тепер Олафу Шольцу потрібно бути особливо зосередженим і дисциплінованим. Його амбіції полягають у тому, щоб уряд, за його словами, «сформувався швидше, ніж у 2017 році» (тоді формування коаліції тривало понад 4 місяці – ред.). Нині кандидат на посаду канцлера від СДПН обіцяє завершити коаліційні переговори до Різдва і тоді, можливо, вже не Анґела Меркель, а новий канцлер виступить із новорічною промовою в 2022 році.

А після цього, якщо все складеться, як він спланував (але не варто забігати наперед), разом із дружиною Бріттою Ернст, із якою він одружений із 1998 року, вони відсвяткують початок нового року і ймовірно перейдуть до домашніх політичних дебатів, адже вона теж досвідчена політикиня СДПН, міністр освіти, молоді та спорту Бранденбурга. Бездітне подружжя мешкає у Потсдамі.

За попередніми даними, Соціал-демократична партія Німеччини стає переможцем федеральних виборів, отримавши 25,7% голосів виборців. Блок ХДС-ХСС зібрав 24,1%, із яких голоси Християнсько-демократичного союзу склали 18,9%, а партію Християнсько-соціальний союз підтримали 5,2% виборців. Третє місце з 14,8% підтримки посідає партія «Зелені», що виступала проти запуску газопроводу «Північний потік-2». На четвертому місці опиняються «Вільні демократи» (11,5%), за ними – «Альтернатива для Німеччини» (10,3%) і партія «Ліві» з (4,9%).