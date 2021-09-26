Вибори в Німеччині: у МЗС України розраховують на «сприятливу коаліцію»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що очікує на формування коаліції, яка буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин, за підсумками парламентських виборів у Німеччині.

«Ми ще до цих парламентських виборів системно працювали з усіма провідними політичними силами Німеччини. Президент спілкувався з лідером християнських демократів Арміном Лашетом. Я спілкувався з лідером соціал-демократів Олафом Шольцем, коли був у Берліні. Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань», – заявив Кулеба в ефірі «ТСН. Підсумки тижня» 26 вересня, повідомляє пресслужба МЗС.

За його словами, Німеччина є тією країною, в якій для досягнення позитивних результатів у двосторонніх відносинах необхідна саме така «довгострокова і системна робота».

«Ім’я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин», – заявив міністр.

Дві провідні партії Німеччини, згідно з екзитполами, мають однакові результати на вирішальних парламентських виборах, що відбулися в країні 26 вересня. За підсумками цих виборів вирішиться, хто замінить канцлера Анґелу Меркель, яка заявила про завершення політичної кар’єри після четвертого терміну на посаді.

Християнсько-демократичний союз і Соціал-демократична партія отримали по 25% голосів – згідно з результатами опитувань, опублікованих після закриття виборчих дільниць.

Партія «Зелених» – на третьому місці з 15%, що потенційно може дати соціал-демократам перевагу у формуванні нового уряду і припинити тривале правління Християнсько-демократичного союзу.