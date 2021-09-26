Німці обирають новий парламент

У Німеччині 26 вересня відбуваються парламентські вибори, у яких уперше за 16 років не бере участь чинний канцлер ФРН Анґела Меркель. У 2018 році вона відійшла від керівництва Християнсько-демократичним союзом і заявила про завершення політичної кар’єри після четвертого терміну на посаді канцлера.

Вибори в Німеччині є непрямими. Це означає, що громадяни обирають не канцлера, а партію, яка представляє кандидата на посаду голови бундестагу.

За посаду канцлера змагаються три претенденти від найбільш популярних політичних організацій – Армін Лашет, голова Християнсько-демократичного союзу; Олаф Шольц, чинний віцеканцлер і член Соціал-демократичної партії і Анналена Бербок від партії «Зелених». Спостерігачі називають результат виборів неочевидним через невеликий розрив між лідерами перегонів.